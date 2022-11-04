تراند اليوم : الزمالك وسموحة مباشر .. الزمالك وسموحة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وسموحه

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الزمالك وسموحة بث مباشر الزمالك وسموحة مباشر بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر الزمالك وسموحه مباراة الزمالك اليوم بث مباشر ,يستعد الزمالك لمواجهة هامة وقوية أمام نظيره سموحة، الثلاثاء 15 فبراير 2022، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز، وفي هذا المقال يمكنكم معرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها يلا شوت الجديد .

يحل الزمالك ضيفًا على نظيره سموحة، على ملعب " ستاد الجيش ببرج العرب"، في الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة "مصر"، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

استعدادات الفريقين للمباراة

يدخل الزمالك هذه المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز، حيث يفصله فقط 3 نقاط عن صدارة جدول الترتيب، والمنافسة على لقب الصدارة أمام المنافس التقليدي الأهلي، ولذلك لن يتخلى بطل النسخة الماضية عن الاستمرار بقوة في منافسات البطولة، ويخوض هذه المواجهة بكل قوة من أجل حصد الثلاث نقاط في رصيده.

وعلى الجانب الآخر يدرك سموحة مدي صعوبة هذه المباراة أمام خصم ليس سهل لابد من مواجهته بكل قوة وتركيز، حتى يتمكن من الحفاظ على مكانه بجدول الترتيب، حيث يرغب سموحة في مواصلة التألق من أجل المشاركة في البطولات القارية، لذلك يسعى في تحقيق الفوز على أرضه والاستمرار في المنافسة بقوة داخل المربع الذهبي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام سموحة

تقام مباراة الزمالك وسموحة الثلاثاء 15 فبراير 2022

في الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة "مصر"

في الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية"مكة المكرمة"

وتنقل المباراة عبر قناة On Time Sports 1 بصوت المعلق " حاتم بطيشة".