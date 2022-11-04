تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2021 بالاسم ورقم الجلوس واعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 71%، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألف 844 طالب وطالبة، حضر منهم 90 ألف 234 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألف 774 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71%.

وأعرب المحافظ عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب من الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق .

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