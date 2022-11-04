تراند اليوم : الزمالك مباشر .. مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة مباشر بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة HD

البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سموحة smouha vs al-zamalek يحل نادي الزمالك المصري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الليلة بتوقيت القاهرة ضيفا علي فريق سموحة في المباراة التي من المقرر أن تقام علي استاد الإسكندرية بمدينة الإسكندرية المصرية في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز والذي تذاع منافساته مباشرة وحصريا علي قنوات اون تايم سبورت الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة باللغة العربية.

خاض فريق سموحة ثمانية مباريات حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز واستطاع عناصر الفريق تحقيق الفوز في أربعة مباريات من المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات من مباريات الفريق السكندري الذي لم ينهزم سوى في مباراة واحدة من مبارياته التي خاضها حتى الآن ليتوقف رصيده بذلك عند خمسة عشر نقطة محتلا المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز بعد كلا من الأهلي والزمالك و بيراميدز.

أما فريق الزمالك المصري يحتل مركز الوصافة حتى الان في ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض منافسات ثمانية مباريات لم ينهزم منها سوى في مباراة واحدة فقط من المباريات التي خاضها حتى الآن فيما تمكن من تحقيق الفوز في ست مباريات من المباريات التي خاضها حتى الآن وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة من مباريات الفريق ليتوقف رصيده بذلك عند تسعة عشر نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز بعد نادي الأهلي المصري.