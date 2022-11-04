تراند اليوم : مباراة الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك وسموحة HD مباراة الزمالك وسموحة مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر HD

مشاهدة مباراة سموحة والزمالك بث مباشر smouha vs al zamalek في الدوري المصري ، يحل نادي الزمالك ضيفا من امام خصمه فريق سموحة لحساب الجولة التاسعه من الدور الاول للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز ، وسوف تقام اليوم المباراة في منتصف الاسبوع على ارضية ملعب الاسكندرية مستقبل عليه اليوم نادي سموحة المباراة ، وسوف تبدا المباراة في تمام الساعة الخامسه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

نادي الزمالك حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة ، واخر مباراة لعبها نادي الزمالك قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق بترو إتليتيكو والتي تعادل فيها على ملعبه في مصر وذلك في منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا ، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لحساب الجولة الاولي ، وسوف يدخل اليوم الزمالك المباراة من اجل الانتصار.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق سموحة المباراة على ملعبه في الدور الاول من الموسم الحالي ، وحاليا فريق سموحة هو صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب للموسم الحالي برصيد 15 نقطة بعد ان لعب الفريق 8 مباريات وحقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وقد خسر الفريق في مباراة ، واخر مباراة لعبها نادي سموحة حقق الانتصار فيها بهدفين لهدف خارج ملعبه في الجولة الماضيه.