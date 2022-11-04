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تراند اليوم : مباراة الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك وسموحة HD مباراة الزمالك وسموحة مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر HD

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مشاهدة مباراة سموحة والزمالك بث مباشر smouha vs al zamalek في ، يحل نادي الزمالك ضيفا من امام خصمه فريق سموحة لحساب الجولة التاسعه من الدور الاول للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز ، وسوف تقام اليوم المباراة في منتصف الاسبوع على ارضية ملعب الاسكندرية مستقبل عليه اليوم نادي سموحة المباراة ، وسوف تبدا المباراة في تمام الساعة الخامسه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

نادي الزمالك حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة ، واخر مباراة لعبها نادي الزمالك قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق بترو إتليتيكو والتي تعادل فيها على ملعبه في مصر وذلك في منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا ، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لحساب الجولة الاولي ، وسوف يدخل اليوم الزمالك المباراة من اجل الانتصار.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق سموحة المباراة على ملعبه في الدور الاول من الموسم الحالي ، وحاليا فريق سموحة هو صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب للموسم الحالي برصيد 15 نقطة بعد ان لعب الفريق 8 مباريات وحقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وقد خسر الفريق في مباراة ، واخر مباراة لعبها نادي سموحة حقق الانتصار فيها بهدفين لهدف خارج ملعبه في الجولة الماضيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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