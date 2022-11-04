تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك اليوم مباشر بث مباشر الزمالك وسموحة يلا شوت بث مباشر ماتش الزمالك اليوم

ماتش الزمالك مباشر ماتش الزمالك اليوم مباشر بث مباشر الزمالك وسموحة مباشر ماتش الزمالك الفريق الأبيض الزمالك يحاول العودة السير علي الإنتصارات الماضية التي نجح في تحقيقها بشكل كبير في البطولة المحلية، ولكن تعثر في بداية المشوار الأفريقي الماضي ضد نادي بترو أتلتيكو، فهل ينجح بالتفوق والحصول علي العلامة الكاملة من هذه المواجهة من أجل رابع إنتصار علي التوالي في البطولة المحلية للتواجد في الصدارة، أم سيكون هناك نتيجة سيئة سلبية.

الزمالك نجح في آخر مواجهة محلية له في الدوري نجح في الفوز علي حساب نادي غزل المحلة، وذلك بأربعة أهداف دون رد عن طريق كلا من مصطفي فتحي الذي رحل عن الفريق، وأشرف بن شرقي الذي سجل هدفين، وسجل محمد أوناجم هدف.

سموحة من جانبه يحاول الوصول إلي المركز الثالث من جديد عبر بوابة نادي الزمالك، فهل ينجح الفريق بالحفاظ علي التواجد في المربع الذهبي، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في مشواره، خاصة في ظل الأداء السلبي الذي قدمه في بطولة كأس الرابطة الأخيرة، وبالتالي يحاول الموج الأزرق أن يتفوق ويحقق إنتصار هام في مشواره علي حساب المنافس.

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