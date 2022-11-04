تراند اليوم : مكتئب وجسمك مكسر احدى أعراض متلازمة ما بعد كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال الصفحة الرسمية لها عبر “فيس بوك”، أعراض متلازمة ما بعد كورونا، والتي تصيب بعض الأفراد بمجرد التعافي من الفيروس التاجي؛ حيث يمكن للمصاب بهذه المتلازمة أن تظهر عليه أعراض منها التعب والاكتتاب وتكسير الجسم، بالإضافة أعراض أخرى تجعله يشعر بالخوف من أن يكون ذلك علامة على الإصابة بأمراض خطيرة.

أعراض متلازمة ما بعد كورونا

وبحسب الصحة، فإن المتعافي قد يشعر بالأعراض التالية أو بعضها، وهي:

تليف في نسيج الرئة.

الوخم.

التعب.

الاكتئاب.

تكسير في الجسم.

ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مستشفيات العزل في محافظات الجمهورية إلى نسبة 85.2% وذلك بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة وتمام الشفاء حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديد المصابة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها بشكل معملي للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات التقصي والترصد والفحوصات اللازمة التي تجريها وزارة الصحة حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.