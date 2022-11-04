تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2022 .. مسلسلات رمضان 2022 ومواعيد عرضها وتفاصيل أحداثها

نشرت شركات الإنتاج وعدد من كبار الممثلين والفنانين العرب أسماء مسلسلات رمضان 2022 المشاركين فيها، وتتسع قائمة مسلسلات رمضان 2022 العربية، لاسيما على صعيد المسلسلات المصرية والسورية والخليجية، وتحتل الاختيار 2 والمشوار والكبير أوي 6 صدارة القائمة المصرية لشهر رمضان، فيما يأتي في نظيرتها الخليجية العاصوف الموسم الثالث، وسنوات الجريش، وناطحة سحاب، ومسلسل من شارع الهرم إلى.

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2022 المصرية

1. مسلسل المشوار

تشهد مصر منافسة قوية بين مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ ومن أبرز الأعمال التي تخوض السباق في الشهر الفضيل مسلسل "المشوار".

قصة وأبطال مسلسل المشوار

المسلسل من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، إياد نصار، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، صبري فواز، أحمد كمال، صبري عبدالمنعم، والعمل قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين.وتدور أحداث مسلسل "المشوار" حول "ماهر"، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويتورط بشكل ما في عالم تجارة الآثار، ويجد نفسه مطلوباً للعدالة، ليدخل في رحلة من الهروب مع زوجته "ورد" والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، من رجل شرطة يطاردهما.

2. مسلسل الكبير أوي 6

ويدخل النجم أحمد مكي سباق رمضان المقبل بالجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي"، أبرز مسلسلات رمضان الجديدة 2022.

قصة وأبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

الجزء السادس من مسلسل"الكبير أوي" من إخراج أحمد الجندي وتأليف مصطفى صقر، ويشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، ليلى عز العرب وآخرين.

وانضمت الممثلة الشابة رحمة أحمد لتقديم دور البطولة النسائية في الجزء السادس من خلال شخصية جديدة لم تتواجد في الأجزاء السابقة.

واختار صناع العمل الاستعانة بعدد من الفنانين ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الكبير أوي 6، وعلى رأسهم حمدي الميرغني.

3. مسلسل الاختيار 3

يتناول الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" دور رجال الجيش والشرطة في مواجهة خطر الإرهاب بمصر، ويقوم ببطولة العمل كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا.

مسلسل "الاختيار 3" من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ويتوقع عدد كبير من النقاد أن يحتل العمل الصدارة بين مسلسلات رمضان 2022 المصرية.

4. مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل "فاتن أمل حربي" من تأليف إبراهيم عيسى، في تجربته التليفزيونية الأولى، وهو من إخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي.

5. مسلسل يوتيرن

وتضم قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2022، مسلسلا بعنوان "يوتيرن" ويشارك في بطولته النجمة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، العائد للتليفزيون بعد غياب 12 عاماً، والمسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

6. مسلسل عودة الأب الضال

أما مسلسل "عودة الأب الضال" فتدور أحداثه في قالب كوميدي، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، محمد فتحي وإبراهيم ربيع، ومن إخراج أحمد عبدالعال.

ويشارك في بطولته النجوم بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان السيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي ونور قدري.

7. مسلسل بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد داوود، أحمد السعدني، ومن تأليف السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، ويتكون من 15 حلقة.

8. مسلسل "توبة"

أما مسلسل "توبة" فهو من بطولة النجم عمرو سعد، صبا مبارك، رحاب الجمل، أسماء أبواليزيد، كريم عفيفي، والمسلسل من تأليف مجموعة من الشباب الجدد، وإخراج أحمد صالح.

9. مسلسل مكتوب عليا

ويشارك النجم أكرم حسني في موسم رمضان 2022 بمسلسل "مكتوب عليا" مع المخرج خالد الحلفاوي.

ويضم المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين المصريين، أبرزهم عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة.

10. مسلسل أحلام سعيدة

وحجزت النجمة الكبيرة يسرا لنفسها مكاناً في سباق مسلسلات رمضان 2022 المصرية بمسلسل يحمل اسم "أحلام سعيدة" من إنتاج العدل جروب، ويشاركها البطولة غادة عادل، ومي كساب، ومن إخراج عمرو عرفة.

11. مسلسل السكة العوجة

"السكة العوجة" من أبرز أسماء مسلسلات رمضان 2022 ، وهو بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ومن تأليف حسان دهشان وإخراج محمد أسامة.

12. مسلسل راجعين يا هوا

ومن اللافت للنظر في سباق دراما رمضان هذا العام، هو أن جميع مسلسلات رمضان 2022، تعتمد على البطولة الجماعية كما هو الحال في مسلسل "راجعين يا هوا" للمخرج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.ويشارك في بطولته خالد النبوي ونور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير.

13. مسلسل دايما عامر

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبدالله، وتدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي داخل مدرسة، ويجسد مصطفى شعبان شخصية مشرف اجتماعي.

14. مسلسل ماما عايزة إيه

وتخوض النجمة ريم مصطفى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "ماما عايزة إيه"، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان الدرامي 2022، والعمل يضم مجموعة متميزة من النجوم منهم، نيقولا معوض، محمد كيلاني، صلاح عبدالله، ودنيا ماهر، ومن تأليف باسم على الخطيب، وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج رامي رزق الله.

15. مسلسل رانيا وسكينة

مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

16. مسلسل العائدون

ويخوض الفنان أمير كرارة، سباق رمضان الدرامي 2022، بمسلسل "العائدون" المستوحى من أحداث حقيقية في مصر.



ولا يعد مسلسل "العائدون" جزءا جديدا من مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وشارك في بطولته الفنان أحمد عز، والفنانة التونسية هند صبري.مسلسل "العائدون" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد فراج، وجيهان خليل إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

17. مسلسل بابلو

ينافس الفنان المصري حسن الرداد في سباق رمضان الدرامي 2022، بمسلسل"بابلو".



وتدور أحداث مسلسل "بابلو" فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، سلوى عثمان وهالة فاخر.

18. مسلسل المداح.. أسطورة الوادي



ويضم مسلسل "المداح.. أسطورة الوادي" مجموعة متميزة من الممثلين في مقدمتهم، حمادة هلال، هبة مجدي، ولاء الشريف، كمال أبو رية، وأحمد فؤاد سليم وآخرين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

19. مسلسل أزمة منتصف العمر

أما مسلسل "أزمة منتصف العمر" فيتكون من 15 حلقة فقط، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رنا رئيس، والعمل من إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل.

20. مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي

وتخوض النجمة داليا البحيري، سباق رمضان الدرامي 2022 بمسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، الجزء الخامس، ويشاركها البطولة خالد سرحان، وشيماء سيف ومحمد أبوداوود، والمسلسل من إخراج أحمد نور.

21. مسلسل ملف سري

ويخوض هاني سلامة سباق دراما رمضان بمسلسل "ملف سري"، مع ميرهان حسين، ماجد المصري، والعمل من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.

22. مسلسل مين قال



ويلتقي جمهور "إم بي سي مصر" مع الفنان السوري جمال سليمان، في رمضان 2022، حيث يخوض السباق الدرامي بمسلسل"مين قال".

ويشارك جمال سليمان البطولة كوكبة من النجوم مثل، نادين، وأحمد داش، ومايان السيد.

23. مسلسل جزيرة غمام

"جزيرة غمام" يعد من أهم مسلسلات رمضان 2022 المصرية، ويشارك في بطولته، النجم طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، ورياض الخولي، والعمل من إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

وعندما نتأمل الأعمال الدرامية التي تخوض السباق في رمضان، نكتشف أن جميع مسلسلات رمضان 2022، مؤهلة للمنافسة في هذا الشهر الفضيل، لأنها تعتمد على نجوم من العيار الثقيل، ومتنوعة المحتوى والأفكار.

24. مسلسل suits بالعربي

ويشارك الممثل المصري آسر ياسين في دراما رمضان بمسلسله الجديد "suits بالعربي" ومن المقرر عرضه على قناة CBC ومنصة watch it الرقمية.

وإلى جانب آسر ياسين، يضم العمل أحمد داوود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش.

وإلى جانب آسر ياسين، يضم العمل أحمد داوود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش.

25. في بيتنا روبوت 2

مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" مسلسل رمضان الجديد، يشارك في بطولته هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج أسامة عرابي.

وتستكمل أحداث العمل بمعاناة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل ودخول زوجها هشام جمال فى صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت.

ويحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسمى "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

26. شغل عالي

من أهم مسلسلات رمضان 2022، مسلسل"شغل عالي"، ويعرض على قناة "النهار" المصرية.

مسلسل "شغل عالي" بطولة النجوم، فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

تدور أحداث مسلسل "شغل عالي" حول الصديقتان فيفي عبده وشيرين رضا، وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

27. أولاد عابد

مسلسل "أولاد عابد" تأليف سماح الحريرى وإخراج أكرم فريد، ويعتمد المسلسل على البطولة الجماعية، حيث يضم في قائمة أبطاله: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، مي الغيطى، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

ومن المتوقع أن ينافس مسلسل "أولاد عابد" بقوة بين جميع مسلسلات رمضان 2022.

28. وجوه

تصدرت الفنانة المصرية حنان مطاوع، الملصق الدعائي لمسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم "وجوه"، المقرر عرضه خلال قائمة مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت "مطاوع" الملصق الدعائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستقرام" وأرفقته بتعليق، قائلة: "وجوه.. وش تالت.. ميتافيرس.. رمضان 2022".

مسلسل "وجوه" يتكون من حكايتين، الأولى من العمل تحمل اسم "وش تالت"، من بطولة الفنان محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، وتأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج معتز حسام.

أما الحكاية الثانية تحمل اسم "ميتا فيرس"، يخوض بطولتها الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل ونخبة من نجوم آخرين، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن.

29. دوبامين

ينتمي مسلسل "دوبامين" إلى قائمة مسلسلات رمضان 2022 الجديدة، ويتكون من 15 حلقة فقط.

مسلسل رمضان الجديد، يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم مصطفى في الدراما التلفزنية.

ويشارك في مسلسل دوبامين بجانب ريم مصطفى، الفنانين محمد كيلاني، تيم مصطفى قمر، باسم الزارو، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن تأليف محمد جلال.

ومن المقرر عرض العمل على قنوات الحياة، وتحديداً فى النصف الثاني من شهر رمضان.

30. دنيا ثانية

وتتضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022، مسلسل "دنيا تانية" بطولة الفنانة ليلى علوي، مجدي كامل، مي سليم، أشرف زكي، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

وتدور أحداث مسلسل رمضان الجديد، حول (دنيا سالم) التي تجسد شخصيتها ليلى علوي، والتي تتعرض لصدمة شديدة بعد أن فقدت ابنها غرقآ في حمام السباحة، وفقد ابنها الثاني زياد النطق من الصدمة.

31. بيت الشدة

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة" الإعلان الترويجي للعمل، الذي يعرض في شهر رمضان ٢٠٢٢ على قناة "القاهرة والناس".

مسلسل "بيت الشدة" بطولة النجوم وفاء عامر وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومها أحمد، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، وصبري عبد المنعم، ولبنى ونس، ومنى العمدة، وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف ناجي عبد الله، ومن إخراج وسام المدني.

32ـ منحنى خطر

يخوض الفنان مصطفى قمر، سباق شهر رمضان 2022، بمسلسل يحمل اسم "منحنى خطر".

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب النجم مصطفي قمر، الفنان منذر رياحنة، والعمل من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وسيناريو إسلام يوسف.

33ـ عالم تاني

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن الملصق الدعائي لمسلسل "عالم تاني" الذي من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022

ونشرت رانيا يوسف الملصق الدعائي، عبر حسابها على تطبيق "إنستقرام"، وعلقت: "انتظرونا رمضان ٢٠٢٢ في مسلسل (عالم تاني)، بطولة رانيا يوسف - نضال الشافعي - فريال يوسف، فراس سعيد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إسلام محمود يوسف".

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلالها حقيقة ما حولها.

34. وكالة الخرطوشي

أعمال كثيرة ينتظرها الجمهور في رمضان 2022، ومن بينها مسلسل رمضان الجديد،" وكالة الخرطوشي" بطولة فتحي عبدالوهاب، وأيتن عامر، وأحمد فؤاد، ومى القاضي، ومريهان حسين، وأحمد صفوت.

وتدور أحداث مسلسل"وكالة الخرطوشي" حول مرض غريب، يصب ابطاله و يكشف العمل عن كيفية مواجهة المرض، وتفاصيله كاملة.

35. انحراف

روجت الفنانة رانيا محمود ياسين لمسلسلها الجديد “انحراف”، الذي من المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022

ونشرت رانيا الملصق الدعائي للمسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، وعلقت: "مسلسل انحراف.. رمضان 2022.. ربنا كريم يكرمنا بأذن الله يارب.. نجاح كبير بفضله كرمه بأذن الله".

يشارك في بطولة مسلسل انحراف الفنانة روجينا،ومجموعة متميزة من النجوم ، والعمل من تأليف مصطفى شهيب، منتج فني أحمد عبدالعزيز، وإخراج روؤف عبدالعزيز.