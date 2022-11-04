تراند اليوم : بث مباشر الاهلي السعودي .. بث مباشر الاهلي والهلال السعودي بث مباشر مباراة الاهلي والهلال بث مباشر مباراة الاهلي مباشر الان

بث مباشر الاهلي والهلال السعودي بث مباشر مباراة الاهلي والهلال بث مباشر مباراة الاهلي مباشر الان واستقر رامون دياز على تشكيلة الهلال ضد الأهلي السعودي فستنعقد مواجهة الديربي السعودي مساء اليوم الجمعة 18 مارس 2022، في نطاق مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، ويهدف المدير الفني الجديد لقيادة الزعيم نحو الانتصارات وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين، وسيعتمد على أفضل اللاعبين حيث سيعود للاعتماد على سالم الدوسري الذي تغيب عن اللقاء السابق.

وتقام مباراة الهلال والأهلي السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ويدخل الزعيم لقاءه المنتظر بمعنويات مرتفعة وحماس بعد النتائج الجيدة التي حققها في الجولات السابقة فقد نجح اللاعبين باستعادة الانتصارات والتفوق على خصومهم، وستكون مهمة رامون دياز قيادة الهلال نحو النصر والتألق وسيجري العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق وسيبذل اللاعبين جهود مكثفة من أجل انتزاع الفوز.

وكان الهلال قد حقق فوز صعب جداً في الجولة السابقة من الدوري السعودي للمحترفين على الرائد، وانتهي اللقاء بهدف دون مقابل سجله اللاعب موسى ماريجا، وبذلك انتزع الزعيم الدرجة الكاملة ليصبح في رصيده 46 نقطة محتل المركز الثالث.

وستبدأ مباراة الهلال والأهلي السعودي في تمام الساعة 7:50 مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 8:50 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق.

تشكيلة الهلال ضد الأهلي السعودي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: متعب المفرج، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، سلمان الفرج.

خط الهجوم: ماثيوس بيريرا، سالم الدوسري ، موسى ماريجا، أندريه كاريلو.