تراند اليوم : بث مباشر الهلال .. بث مباشر الهلال والاهلي بث مباشر مباراة الهلال والاهلي بث مباشر مباراة الهلال اليوم مباشر

بث مباشر الهلال والاهلي بث مباشر مباراة الهلال والاهلي بث مباشر مباراة الهلال اليوم مباشرمشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الهلال ضد الاهلي السعودي al hilal vs al ahly اليوم الجمعه في دوري المحترفين السعودي ، وهو قادم من انتصار صعب من ملعب الرائد من اخر مباراه لعبها في الدوري يستعد اليوم فريق الهلال حامل اللقب لخوض مباراه قويه ومهم له في الاسبوع الاخير من الدوري سوف يستقبل فيها علي ارضه مساء اليوم خصمه الاهلي السعي هو الاخر لتعزيز مركزه في جدول الترتيب وذلك ضمن مباريات الاسبوع الخامس والعشرين والاخير من منافسات دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز الليله هذه المواجهه بين الهلال والاهلي وذلك في تمام الساعه الثامنه الا عشره بتوقيت القاهره والتاسعه الا عشره بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الهلال والأهلي السعودي

الهلال هو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع الاخير من منافسات دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم ، ويخوض فريق الهلال هذا الديربي مع نظيره الاهلي علي ارضه وهو قادم من انتصار صعب في اخر مبارياته في الدوري السعودي والتي كانت خارج ارضه مع فريق الرائد يوم الاحد الماضي وحسم الهلال هذه المباراه في اخر دقائق المباراه بهدف موسى ماريجا ، ويحتل الهلال حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 46 نقطه وذلك بعد ان خاض 22 لقاء الي الان ومن خلاله هذه المباريات حقق الفريق الانتصار في 13 مباراه وتعادل في 7 مباريات وخسر الهلال فقط مبارتان في الدوري.

مباراة الأهلي والهلال السعودي يلا شوت

اما فريق الاهلي فهو الضيف في مواجهه حامل اللقب الهلال الليله وذلك في مباراته الاخيره في منافسات دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم ، ويلعب الاهلي اخر مباراه له في الموسم مع الهلال وهو قد نجح في البقاء في الدوري برغم من ان الفريق واجه الكثير من المشاكل في الدوري وهو يحتل الان المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطه وذلك بعد ان خاض 24 مباراه الي الان ومن خلال هذه المباريات كان فريق الاهلي قد حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر الاهلي 8 مباريات ، واخر مباراه لعبها الاهلي في الدوري كانت مع فريق الطائي وفاز الاهلي في هذه المباراه بثلاث اهداف مقابل هدف.