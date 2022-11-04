تراند اليوم : مباراة الاهلي السعودي مباشر .. مباراة الهلال والاهلي بث مباشر الهلال السعودي والاهلي مباشر مباراة الاهلي والهلال مباشر بث مباشر الهلال والاهلي

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تقام اليوم الجمعة المباراة على ارضية ملعب الامير فيصل بن فهد مستقبل عليها نادي الهلال المواجهة على ارضه في الدور الثاني من الدوري ، وقبلها نادي الهلال هو صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب للموسم الحالي ، واخر مباراة لعبها نادي الهلال قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق الرائد والتي حقق فيها الهلال الانتصار خارج ملعبه في الجولة الماضيه من الدوري والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد.

قد انتهت مباراة الذهاب في الدور الاول من الدور السعودي على ارضية ملعب نادي الاهلي بنتيجة التعادل الاجابي بهدف لمثله ، وسوف يلعب اليوم الاهلي مباراة الإياب في الدور الثاني وهو على امل ان يحقق الانتصار اليوم في مباراة صعبه خارج ملعبه ، وهو قبلها صاحب المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة ، واخر مباراة لعبها حقق الفوز فيها على ملعبه بثلاث اهداف مقابل هدف في الجولة الماضيه.