تراند اليوم : بث مباشر المغرب .. بث مباشر المغرب وامريكا بث مباشر مباراة المغرب وامريكا مباراة المغرب اليوم مباشر

بث مباشر المغرب وامريكا بث مباشر مباراة المغرب وامريكا مباراة المغرب اليوم مباشر Morocco ومواجهة صعبة أمام United States of America صباح الخميس, مشاهدة مباراة المغرب والولايات المتحدة الامريكية بث مباشر اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة في لقاء ودي قوي يقام في ظل رغبة المنتخبين في الاستفادة قبل خوض المنافسات القارية المهمة.

منتخب المغرب من المنتخبات القوية في القارة السمراء والذي يمتلك أدوات مهمة ولاعبين منتشرين في كل أندية أوروبا ويمتلكون من الخبرات والمهارة ما يجعلهم الأفضل في أفريقيا ومع ذلك ليسوا من أكثر المنتخبات فوزا بالألقاب والقادم سيشهد تحديات كبيرة لعل أبرزها بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تنطلق بعد أقل من 5 أشهر من الآن في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة المغرب وأمريكا الودية اليوم

وتبدأ مباراة المغرب وأمريكا اليوم الخميس في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت أبو ظبي، الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الأربعاء بتوقيت جرينتش وسوف يمكنكم متابعة اللقاء عبر قناة المغربية الرياضية بتعليق محمد العدالي.

هناك مجموعة من اللاعبين المميزين في كل مركز من مراكز من بينهم النجم المحترف في صفوف إشبيلية ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري الذي يلعب في نفس الفريق، كما يتواجد أشرف حكيم ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، كما يتواجد سفيان بوفال وسليم أملاح والكثير من اللاعبين الجيدين المنتشرين في كل بقاع أوروبا.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام أمريكا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: غانم سايس ــ أشرف حكيمي ــ نايف أكرد ــ آدم ماسينا



خط الوسط: سفيان أمرابط ــ سليم أملاح ــ أيمن برقوق

خط الهجوم: منير الحدادي ــ يوسف النصيري ــ سفيان بوفال