تراند اليوم : موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 .. نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان ذي قار كركوك البصرة الرصافة والكرخ

موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 رابط تحميل نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان ذي قار كركوك البصرة الرصافة والكرخ ويعتبر الصف السادس هو الخطوة النهاية من المرحلة الابتدائية، تأتي بعد اجتياز أول ستة صفوف من الحياة المدرسية، وتليها المرحلة الإعدادية ثم المرحلة الثانوية وكلا المرحلتين متمثلة في ستة سنوات دراسية يجب اجتيازها قبل البدء بمرحلة الجامعة للحصول على درجة البكالوريس.

بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الامتحانات النهائية للعام الدراسي المتمثل بالعام 2022، حيث بيّنت الوزارة أنها قد أتمت عملية تصحيح كافة اوراق الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في محافظة الكرخ التابعة للعاصمة العراقية بغداد.

فيما أكدت الوزارة أن نسب النجاح لهذا العام قد تجاوزت ال70% في خطوة متميزة تعبر عن نجاح الخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لهذا العام، وأن الوزارة ستسكمل خططها وبرامجها للنهوض بالتعليم في العراق، وستحرص على إدخال أساليب تربوية حديثة في التعليم من أجل تنشيط دور الطالب والتركيز عليه في عملية التعليم، وإليكم نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الكرخ الاولى.

الخليج 365، تتمنى لجميع الطلاب درام التفوق والنجاح.