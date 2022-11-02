تراند اليوم : بث مباشر نادال .. مباراة نادال اليوم بث مباشر يلا شوت

البث المباشر لمباراة التنس بين نادال ونوفاك ديوكوفيتش مباشرة Novak Djokovic vs Rafael Nadal live stream في الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس 2022،بعد فوزه على فيليكس أوجيه-ألياسيم في مباراة مثيرة من خمس مجموعات ، قال: “في كل مباراة ألعبها هنا ، لا أعرف ما إذا كنت سأكون آخر مباراة لي هنا في رولان جاروس في مسيرتي في التنس. هذا هو وضعي الآن.

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خسر نادال المجموعة الافتتاحية من مواجهتهما في دور الأربعة في بطولة على الملاعب الترابية فاز بها من قبل ، لكن ارتفاع الملاعب وسرعته لم يناسبه دائمًا. ومع ذلك ، فقد عادل المباراة في المجموعة الثانية من الشوط الفاصل وعندما لا يمكن فصلهما ، كان مطلوبًا كسر التعادل مرة أخرى. كان هذا بحد ذاته إنجازًا – فقد أسقط مجموعة واحدة فقط في طريقه للفوز بالبطولات الثلاث السابقة – وما تلا ذلك كان استراحة تعادل 20 دقيقة استغرق وقت المباراة بعد علامة الأربع ساعات ، ثم أطول ثلاث – مجموعة المباراة في تاريخ ATP. كانت صورة نادال مستلقية على ظهره خلف خط الأساس بعد أن حفظ ثلاث نقاط من المباراة ثم حسم الانتصار صورة مبدعة.

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كان اجتماعهم في ملبورن بعد ثلاث سنوات شأناً مرهقاً بالمثل ، حيث كان أقل من سبع دقائق من ست ساعات ليكون بذلك أطول نهائي في البطولات الأربع الكبرى على الإطلاق. لا يزال البعض يعتبرها أعظم مباراة تنس على الإطلاق. لقد كانت مواجهة مثيرة ، ليس أكثر من رالي 31 طلقة عند 4-4 في الخامس. أخطأ ديوكوفيتش طويلاً بضربة خلفية وسقط على الأرض ، لكنه جر نفسه ليحقق النصر بعد نصف ساعة. وقال ديوكوفيتش بعد ذلك: “كان من الواضح في الملعب لكل من شاهد المباراة أن كلانا ، جسديًا ، أخذ آخر قطرة من الطاقة التي حصلنا عليها من أجسادنا”.

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لم تكن هذه المباراة تتعلق بالنتيجة نفسها ، بل كانت تتعلق أكثر بما تعنيه لديوكوفيتش ككل. لقد لعب كل منهما الآخر ست مرات في بطولة فرنسا المفتوحة بالفعل ، في نهائيين وثلاث دور نصف نهائي ودور ربع نهائي وفاز نادال بستة. كان رولان جاروس منزله وحتى ديوكوفيتش العظيم لم يستطع طرده. تغير ذلك في عام 2016. كانت هذه هي الهزيمة الثانية لنادال في باريس واستمر ديوكوفيتش في الفوز بأول لقب له على الإطلاق في بطولة فرنسا المفتوحة ، حيث أكمل البطولات الاربع وحصل على جميع الألقاب الأربعة في وقت واحد.

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قلة من الذين حضروا الدور نصف النهائي للرجال في بطولة ويمبلدون 2018 لن ينساهم أبدًا. أولاً ، خاض كيفن أندرسون وجون إيسنر 50 مباراة إرسال ثقيل في المجموعة الأخيرة لترك ديوكوفيتش ونادال في انتظار ساعات في غرفة خلع الملابس. لقد بدأوا في نهاية المطاف وتمكنوا من الحصول على ثلاث مجموعات تحت السقف والأضواء الكاشفة قبل أن يضطروا للخروج بسبب حظر التجول في ويمبلدون 11 مساءً. في خطوة لا يزال يتم ذكرها يوميًا من قبل المشجعين على Twitter لمناقشة مزايا كل لاعب ، ظل السقف مغلقًا عندما اضطر اللاعبون للعودة يوم السبت لإنهاء المباراة قبل نهائي فردي السيدات.

مشاهدة مباراة نادال وجوكوفيتش رولان غاروس بث مباشر

لأسباب أخرى غير التنس ، كانت بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2020 لا تُنسى. أقيم في أكتوبر ، في ظروف شديدة البرودة وغالبًا ما تكون رطبة ، نوع الظروف التي يميل نادال إلى كرهها ، لأنها تقضي على أسلوب لعبه في الدوران العالي وتجعل الخصوم أقل خوفًا من ضربه الأمامية. ومع ذلك ، بصفته لاعبًا يتمتع بقدرات جسدية عالية ، فهو قادر على صنع المزيد من الكرات في تلك الظروف وهذا ما وجده ديوكوفيتش عندما تولى نادال المجموعة الأولى من المباراة النهائية ، التي لعبت تحت الأضواء الكاشفة ، 6-0. كانت هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتغلب فيها الإسباني على خصمه العظيم ، بعد أن فعل الشيء نفسه في المجموعة الأولى في روما. على الرغم من أن هذا كان متقاربًا بشكل ملحوظ 6-0: ذهبت أربع من المباريات إلى التعادل.