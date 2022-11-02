تراند اليوم : تقديم رياض الاطفال 2023 .. رابط تقديم رياض الاطفال 2022 -2023 الاسكندرية والقاهرة موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023

رابط تقديم رياض الاطفال 2022 -2023 الاسكندرية والقاهرة موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 ،يقدم نموذج رياض الاطفال التجريبي في المدارس العديد من الطرق السهلة لتسجيل الطلاب، حيث سيتم البدء بتقديم الطلاب في رياض الأطفال في جميع المدراس التجريبية، وكذلك جميع المدارس الحكومية وأيضاً المدارس الخاصة في منتصف شهر يونيو وذلك إلى حين ختام الشهر، وكما يمكن لأولياء الأمور الحصول على عدة نماذج خاصة بالتقديم على رياض الأطفال في المدارس التجريبية، وهذا عن طريق الدخول إلى هذا الرابط ،cairomoe.info، حيث سيعمل ذلك على تسهيل عملية التقديم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، حيث أكدت الوزارة أنه يمكن الآن لأولياء أمور الأطفال الراغبين فى تسجيل طلب تقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 م لجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن أيضا لأولياء أمور الاطفال الراغبين فى تسجيل طلب تقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2022-2023 م من خلال هذا الموقع للمحافظات التالية: بورسعيد - دمياط - الدقهلية – الغربية - البحيرة -الاسماعيلية - الفيوم - المنيا- اسيوط - سوهاج – قنا -البحر الاحمر- الوادى الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء – الاقصر )،

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الرابط التالى للتقدم https://kg.emis.gov.eg/

وتابعت الوزارة أنه بالنسبة لباقى المحافظات :

( بورسعيد - دمياط - الدقهلية – الغربية - البحيرة -الاسماعيلية - الفيوم - المنيا- اسيوط - سوهاج – قنا -البحر الاحمر- الوادى الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء – الاقصر ) من خلال الموقع الرسمى للمديرية ويمكنك الوصول لها من خلال روابط المديريات.

الشروط اللازمة للتقديم برياض الأطفال

هنالك العديد من الشروط الواجب توفرها في حال الرغبة بتسجيل الطلاب في رياض الأطفال، ومن أهم شروط تقديم رياض الاطفال للمدارس التجريبية 2022:

على ولي في البداية الإنتظار إلى حين ظهور التنسيق وكذلك ظهور نتيجة التقديم، وبعد ذلك البدء بتقديم الأوراق للمدرسة.

القيام بملء جميع البيانات المطلوبة من قبل ولي الأمر وذلك في نموذج التقديم وهذا يتوجب أن يكون بدقة عالية.

يجب يكون موقع الإقامة المدرج في بطاقة الرقم القومي الخاص بولي الأمر هو نفسه الموقع المدون بالبيانات.

يتوجب أولاً الإلتزام بالتقديم بشكل إلكتروني والعمل على ملء النموذج في الفترة التي تم تحديدها، حيث سيتم غلق الموقع الخاص بالتسجيل بعد إنتهاء المدة.

يجب القيام بتحديد المدة زمنية التي سيتم فيها العمل على تسديد المبالغ وكذلك المصاريف الدراسية، والتي ستبدأ بعد ظهور عملية التنسيق ومن ثم الإعلان عن نتائج الخاصة بالقبول في المدارس.

البدء في التقديم على رياض الأطفال بشكل إلكتروني، وهذا سوف يتم تغطية البيانات كافة ومن بعدها سوف يتم الطباعة للورقة وإرفاقه مع كافة أوراق والعمل على التقديم للأخرى.

الأوراق اللازمة لتقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

هنالك مجموعة أوراق يجب تقديمها من قبل ولي الأمر للتمكن من تقديم رياض الاطفال للمدارس التجريبية 2022، ومن أهم الأوراق اللازمة في تقديم رياض الاطفال للمدارس التجريبية 2022:

تقديم الإقرار الشخصي من قبل ولي الأمر بإنه لم يقم بالتقديم في أي إدارة.

يجبأن يتم الحصول على الملف الخاص بالتقديم لرياض الأطفال من المدارس حيث سيتمكن من الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والعمل على طباعتها.

إضافة جميع البيانات والأوراق الثبوتية في الملف ومن أهمها صورة البطاقة والرقم القومي الخاص بولي الأمر.

تقديم يرفق دليل على المربع السكني الخاص بالإدارة التعليمية التي تتبع لها.

إضافة مع ملف نموذج التقديم الخاص برياض الأطفال، و كذلك العمل على تقديم الطلب الخاص بالإلتحاق وتقديم إستمارة وصورة شهادة للميلاد الطفل وهذا الرقم القومي الخاص.

الإستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

تتطلب عملية الإستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عدة خطوات يجب على ولي الأمر القيام بها، والتي تعتبر هي الطريقة السهلة والمثلى لأولياء الأمور الراغبين بالإستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، وتتمثل طريقة الإستعلام في النقاط التالية: