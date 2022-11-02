تراند اليوم : الامارات مباشر .. مباراة الامارات واليابان بث مباشر الامارات واليابان في كأس أسيا تحت 23 عام بث مباشر اليابان والامارات بث مباشر

في كأس آسيا لعمر تحت 23 عاماً يلعب في بث مباشر منتخب الامارات ضد اليابان ضمن مواجهة الجولة الاولي من دور المجموعات في منافسات بطولة كاس اسيا تحت 23 سنة للموسم الحالي ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة الثالثه مساءا بتوقيت مصر ، وتقام اليوم المباراة على الملعب البلدي ياموسوكرو.

يدخل اليوم منتخب الامارات مساء اليوم اول مباراة له في دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الاخيرة من بطولة كاس اسيا تحت 23 عام للموسم الحالي ، وسوف يلعب اليوم على ارضه من امام خصمه منتخب اليابان والتي سوف يبحث فيها اليوم منتخب الامارات عن اول انتصار وحصد الثلاث نقاط نقاط الاولي له في المجموعة ، وسوف تكون المباراة القادمه له امام خصمه منتخب طاجيكستان.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل منتخب اليابان المباراة ضيفا في الجولة الاولي من دور المجموعات من كاس اسيا للموسم الحالي تحت 23 سنة ، ويلعب اليوم كذللك منتخب اليابان اول مباراة له والتي سوف يبحث فيها اليوم عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط الاولي له ، وسوف يلعب المنتخب المباراة الثانية في دور المجموعات من امام خصمه منتخب السعودية في منتصف الاسبوع.