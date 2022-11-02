تراند اليوم : بث مباشر الامارات .. بث مباشر الامارات واليابان بث مباشر مباراة الامارات واليابان بث مباشر مباراة الامارات اليوم مباشر الآن

يواجه منتخب الامارات اليابان في مباراة قوية في تصفيات كأس أسيا تحت عمر 23 عاماً، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم المستديرة نحو بختاكور المركزي في تمام الساعة السادسة بتوقيت طشقند «الخامسة مساء بتوقيت الإمارات» في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حالياً في أوزبكستان.

وأنهى الأبيض الأولمبي استعداداته لمواجهة الغد بأداء حصة تدريبية اليوم على ملعب استاد كيبراي تحت قيادة المدرب دينيس سيلفا وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب.

وكان منتخبنا حجز مقعده في النهائيات الحالية بعد تصدره المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي بإمارة الفجيرة برصيد 6 نقاط من فوزين على الهند ( 1 ـ 0 ) وعلى عُمان ( 2 ـ 0 )، وخسارة أمام قيرغستان ( 2 ـ 1).

دينيس سيلفا: سنلعب من أجل الفوز

أكد الاسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة منتخبنا الوطني واليابان الذي عُقد اليوم في المركز الصحفي باستاد بختاكور اكتمال جاهزية الأبيض فنياً وبدنياً للمباراة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً, وأشار إلى أن الأبيض يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية في البطولة، لتمنح اللاعبين الدفعة المعنوية المطلوبة, ولكن علينا أن نكون على درجة عالية من التركيز خلال مجريات المباراة لتحقيق الهدف.

وعن مستويات منتخبات المجموعة الرابعة والمنتخب الياباني تحديداً، أكد مدرب الأبيض أن مستويات المنتخبات معروفة للجميع، وستشهد مجموعتنا منافسات قوية، أما عن منتخب اليابان فقال: «منتخب اليابان يمتاز بالقوة البدنية ولديه مجموعة من العناصر الجيدة، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية تكون دافعاً مؤثراً في مشوارنا في نهائيات كأس آسيا، ونوه بأن المنتخب الأكثر تركيزاً والتزاماً وانضباطاً من الناحية التكتيكية سيكون الأقرب لحصد الفوز».

وأعرب مدرب منتخبنا على ضرورة احترام جميع منتخبات المجموعة، وشدد على عدم التهاون مع أي منتخب خلال المواجهات المقبلة، وعلينا القتال للفوز في كل مباراة.

ورداً على سؤال حول فترة استعدادات الأبيض للبطولة، أكد الإسباني دينيس سيلفا أن فترة الإعداد كانت جيدة للتحضير لهذه البطولة المهمة، وتم خلالها عقد سلسة من التدريبات وخوض مباريات ودية في المعسكرات الداخلية والخارجية، والمشاركة في بطولة غرب آسيا، والبطولة الدولية التي نظمها اتحاد الكرة بدبي للمنتخبات الأولمبية، بالإضافة لمباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا الوجودين فيها الآن.

عيد خميس: طموحنا الفوز

وعد عيد خميس لاعب نادي شباب الأهلي وقائد منتخبنا الوطني الأولمبي بتقديم كل ما يملك من أجل قيادة المنتخب مع بقية زملائه لتحقيق الفوز في مواجهة الغد أمام منتخب اليابان، وأنهم يدركون الأهمية الكبيرة لهذه المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها، مضيفاً أن الجهاز الفني للمنتخب تحدث إلى اللاعبين وطالبهم بتقديم أفضل مستوى وحصد نقاط المباراة.

وأشار عيد خميس إلى أن الأبيض الأولمبي يضم عدداً من اللاعبين الموهوبين الذين يملكون الكثير ليقدموه, ولديهم طموح كبير للوصول بعيداً في هذه البطولة المهمة لهذا الجيل، والتي تضم منتخبات قوية تبحث جميعها عن لقب البطولة.

وتحدث كابتن المنتخب عن الحالة المعنوية للاعبين، مبيناً أن الجميع يتمتعون بروح معنوية عالية، ومتحمسون لخوض اللقاء ويرغبون في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

منتخبنا بالأبيض أمام اليابان وطاجيكستان

عُقد اليوم في قاعة الاجتماعات باستاد بيوندكور الاجتماعين الفني والطبي لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، حيث حضر من جانب منتخبنا الوطني جمال بوهندي مدير المنتخب، والدكتور عبدالله بارون طبيب المنتخب إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وتناول الاجتماعان كافة الجوانب الفنية والتنظيمية واعتماد القائمة النهائية لكل منتخب والتي تضم 23 لاعباً حسب لائحة التصفيات, إلى جانب مراجعة اللائحة الفنية للبطولة، والبروتوكول والخدمات الطبية التي يوفرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال منافسات البطولة حفاظاً على سلامة الجميع، فيما تم اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات، حيث تقرر أن يلعب منتخبنا باللون الأبيض في مباراتي اليابان وطاجيكستان، فيما يرتدي اللون الأحمر في مباراة السعودية.

اليابان والامارات بث مباشر

مباراة اليابان الأوليمبي والامارات الأوليمبي مباشر، تقام المباراة اليوم الجمعة 3-6-2022 في تمام الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت مصر على ملعب باختاكور المركزي

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية

3:00 مساءاً بتوقيت مصر

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

5:00 مساءا بتوقيت الامارات

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان

4:00 مساءاً بتوقيت العراق

3:00 مساءاً بتوقيت السودان

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

2:00 مساءاً بتوقيت تونس