تراند اليوم : بث مباشر البرتغال .. بث مباشر البرتغال واسبانيا بث مباشر مباراة اسبانيا والبرتغال بث مباشر مباراة البرتغال اليوم مباشر

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيلة الـ"لاروخا" الرسمية التي تستعد لمواجهة منتخب البرتغال، على ملعب "بينتو فيامارين"، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات للمستوى الأولى في دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

وجاءت تشكيلة المنتخب الإسباني لتضم: "سيمون- أزبلكويتا- لورينتي- توريس- ألبا- سولر- بوسكيتس- جافي- توريس- موراتا- سارابيا".

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيلة بلاده الرسمية للمواجهة القوية، حيث شهدت تواجد المخضرم كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة البرتغال كالآتي: "كوستا- جيريرو- دانيلو- بيبي- كانسيلو- أوتافيو- موتينيو- فيرنانديز- لياو- أندريه سيلفا- بيرناردو سيلفا.

ويتنافس منتخب إسبانيا والبرتغال في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من سويسرا والتشيك.

ويلعب كل منتخب 4 مباريات خلال في التوقف الدولي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجاري، على أن يتم استئناف اللقاءات في شهر سبتمبر المقبل.

وخسرت إسبانيا نهائي النسخة الماضية أمام فرنسا بنتيجة (2-1)، بينما ودعت البرتغال من مرحلة المجموعات.

وتوّج منتخب البرتغال بأول لقب في النسخة الأولى من المسابقة الأوروبية.