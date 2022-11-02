تراند اليوم : بث مباشر السعودية .. بث مباشر السعودية وطاجيكستان بث مباشر مباراة السعودية ضد طاجيكستان مباراة السعودية اليوم مباشر

رابط البث المباشر لمواجهه السعوديه ضد طاجيكستان saudi arabia vs tajikistan اليوم الجمعه في كاس اسيا تحت 23 سنه ، في ثاني مباريات المجموعه الرابعه والاخيره من البطوله من المقرر اليوم ان يلتقي المنتخب السعودي وفي بدايه مشوراه في البطوله مساء اليوم مع خصمه منتخب طاجيكستان وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات ، وسوف تلعب مباراه السعوديه و طاجيكستان الليله علي ارضيه ملعب لوكوموتيف معقل مباريات المجموعه الرابعه ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة السعودية وطاجيكستان

المنتخب السعودي يدخل علي الطرف الاول في مباراه الليله وذلك في بدايه مشوراه الاخضر السعودي في بطوله اسيا تحت 23 سنه ، ويستعد المنتخب السعودي للبدا مشوراه في البطوله وهو يبحث عن تحقيق مركز جيد في هذا البطوله وتقديم اداء رائع في مشوراه مثل اداء المنتخب الاول الذي وصل بكل سهول للمره الثانيه علي التوالي الي كاس العالم ، والليله المنتخب السعودي سوف يدخل هذه المواجهه بكل قوه وتركيز من اجل تحقيق الانتصار الاول له في البطوله.

مباراة طاجيكستان والسعودية يلا شوت

فيما منتخب طاجيكستان فهو الطرف الثاني في مواجهه الاخصر السعودي الليله وذلك في ثاني لقاءات المجموعه الرابعه في الجوله الاولي من منافسات كاس اسيا تحت 23 سنه ، ويخوض منتخب طاجيكستان مباراته الاولي امام نظيره السعودي في بدايه مشوراه في بطوله اسيا تحت 23 سنه وهو ضمن منتخبات المجموعه الرابعه والتي تضم منتخبات الامارات واليابان وخصمه السعوديه ، وهو اليوم امام نظيره السعودي سوف يبحث عن تحقيق بدايه جيد والخروج بنقطه علي الاقل وعدم تلقي الهزيمه.