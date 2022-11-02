تراند اليوم : تونس مباشر .. مباراة تونس بث مباشر غينيا الاستوائية ضد تونس المنتخب التونسي اليوم مباشر تونس وغينيا بث مباشر

يبحث الجهاز الفني للمنتخب التونسي برئاسة جلال القادري ومساعديه المكون من علي بومنيجل وسالم بن عاشور، بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للمنتخب لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية المرتقب في يونيو المقبل. 2 بملعب حمادي عقرابي خلال الجولة المباراة الأولى في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 ساحل العاج.

استقطبت تصفيات كأس الأمم الإفريقية تونس من المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا ليبيا وبوتسوانا، ويتوق نسور قرطاج لبداية جيدة في رحلتهما التأهيلية ليضمنوا مكانهم في نهائي الصيف المقبل ويعزز مركزهم ​​الرقم القياسي هو صاحب أطول سلسلة في نهائي الكأس. دولة أفريقية منذ استضافتها مهرجان كان عام 1994، شاركت تونس 15 مرة على التوالي ولم تفوت مهرجان كان.

ومن المنتظر أن تشهد التشكيلة الأساسية لتونس أمام غينيا الاستوائية عودة لاعب الوسط فرجاني ساسي، خاصة على حساب المصاب جيلان شارلي، إضافة إلى إمكانية الاعتماد على اللاعب علي آبي لأول مرة هذا الموسم دي. مركز الظهير الأيمن تقديم هانيبال مجبري في المنتصف منذ البداية بجانب ساسي وعيسى ايدوني.

إمكانية الاعتماد على الوافد الجديد رامي من هولندا هيرنفين على الجهة اليسرى ؛ بسبب وصول علي معلول المتأخر، سيواجه الوداد مع فريقه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 30 مايو (0-2).

تشكيلة تونس امام غينيا الإستوائية اليوم

حراسة المرمى: بشير بن سعيد؛

خط الدفاع: رامي كعيب، منتصر الطالبي، بلال العيفة، محمد دراغر (علي العابدي)؛

خط الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري؛

خط الهجوم: يوسف المساكني، نعيم السليتي، ياسين الخنيسي (عصام الجبالي).