تراند اليوم : المغرب بث مباشر الان HD المغرب بث مباشر امريكا بث مباشر المغرب مباشر الان امريكا بث مباشر الان مباشر المغرب الان

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يواجه المنتخب المغربي نظيره من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس 2 يونيو في مباراة ودية دولية، في إطار استعدادت المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” في نهاية العام الحالي.

تُقام المباراة بين المغرب وأمريكا في أرضية ملعب “TQL” بولاية أوهايو غربي الولايات المتحدة، بحضور جماهيري يقارب 20 ألف مشجّع، وتنطلق في الـ00:30 صباحًا بتوقيت المغرب، وستبث عبر قناة الثالثة.

حقق المنتخب المغربي الفوز في المباريات الثلاث السابقة التي جمعته أمام المنتخب الأمريكي، وجميعها كانت في إطار المقابلات الودية الدولية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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