تراند اليوم : بث مباشر تونس .. بث مباشر تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر مباراة تونس وغينيا بث مباشر تونس اليوم مباشر

بث مباشر تونس وغينيا الاستوائية ،أعلن المدير الفني جلال القادري عن تشكيلة تونس ضد غينيا الإستوائية حيث ستنطلق المواجهة اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، في الجولة الأولي من تصفيات أمم أفريقيا، ويأمل نسور قرطاج تحقيق النصر وحصد العلامة الكاملة في بداية مشواره، ومن المرجح أن تشهد تشكيلة المنتخب التونسي تواجد لاعب الأهلي علي معلول على دكة البدلاء، حيث يعاني اللاعب من الإرهاق والجهد بعد مشاركته في مباريات الأهلي السابقة.

وتنعقد مباراة تونس وغينيا الاستوائية على ملعب برادس الأولمبي، ويستغل نسور قرطاج عامل الأرض والجمهور لتحقيق النصر وحصد العلامة الكاملة في بداية مشواره المحلي، كان المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري قد أعلن عن اعتماده تشكيلة المنتخب التونسي التي سيقودها اللاعب فرجاني ساسي، فيما سيقود نعيم السيلتي خط الهجوم، وسيبذل اللاعبين أفضل ما لديهم في هذه المواجهة الهامة.

تشكيلة تونس ضد غينيا الاستوائية

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

في خط الدفاع: محمد دراغر أوعلي العابدي، رامي كعيب، منتصر الطالبي، بلال العيفة.

خط الوسط: عيسى العيدوني، حنبعل المجبري، فرجاني ساسي.

خط الهجوم: ياسين الخنيسي أو(عصام الجبالي) يوسف المساكني، نعيم السليتي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي مع غريمه غينيا الاستوائية على قناة تونس الرياضية، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت تونس والجزائر وتونس، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسودان.