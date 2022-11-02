تراند اليوم : تحذير للرجال من الإكثار شرب القهوة

وكالات-الخليج 365

وقالت دراسة نشرت في مجلة “أوبن هارت”، إن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستويات الكوليسترول، خاصة إذا كان الشارب رجلا.

ويعتبر الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول عملا موازنا، لأن جسم الإنسان يحتاج إلى مستويات عالية من نوع واحد من الكوليسترول ومستويات منخفضة من النوع الآخر، وهما (HDL) و(LDL)، حيث يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

واكدت أن تناول 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا ارتبط بارتفاع مستوى الكوليسترول الكلي لدى الرجال مقارنة بالنساء، وفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وأشار باحثون من الدراسة التي أجرتها جامعة القطب الشمالي في النرويج: “القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكا في جميع أنحاء العالم. ونظرا لارتفاع استهلاك القهوة، يمكن أن يكون حتى للتأثيرات الصحية الصغيرة عواقب صحية كبيرة”.

يضاف أن دراسات سابقة أظهرت أن فنجانين أو 3 أكواب فقط من القهوة يوميا تؤدي إلى فوائد متعددة للقلب والأوعية الدموية والعصبية للمستهلك، حيث يعود أحد أسباب الفوائد الصحية للقهوة إلى المركبات الموجودة بشكل طبيعي داخلها.

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