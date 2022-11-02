تراند اليوم : رابط تقديم المدارس التجريبية 2023

يمكنكم الوصول إلى رابط تقديم المدارس التجريبية والتسجيل ضمن المرحلة الاولى والثانية مباشرة من بوابة التعليم في القاهرة والتي يبحث عنها الكثيرين.

فقد اعتمدت رسميا رابط تقديم المدارس التجريبية لجميع الراغبين بالانتساب للمدارس التجريبية رسميا عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية.

ويمكن التسجيل للمدارس التجريبية في عدد من الإدارات التعليمية المختلفة مثل إدارة المطرية، إدارة المرج، إدراة مصر الجديدة، إدارة حدائق القبة، إدارة وسط القاهرة، إدارة النزهة، إدارة الزيتون، منشأة ناصر وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية .

فقد صرحت وكيلة وزارة التربية والتعليم توافر الأماكن في قاعات الدراسة بمرحلة رياض الاطفال الذين تعدت أعمارهم الخمس سنوات، الذين من المتوقع قبولهم ضمن المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق رياض الأطفال لغات بالقاهرة، وذكرت مجاهد أيضا أن المديرية تعمل على التوسع في اعداد القاعات المجهزة لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

تشمل محافظة القاهرة التعليمية عدد من الإدارات التعليمية المختلفة مثل إدارة المطرية، إدارة المرج، إدراة مصر الجديدة، إدارة حدائق القبة، إدارة وسط القاهرة، إدارة النزهة، إدارة الزيتون، منشأة ناصر وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية التي تشارك جميعها في استخراج نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهره 2022.

حيث يمكن التقدم من خلال الرابط التالى

http://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

وحدد المديرية شروط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل،2022،2023 على النحو التالى:

- سن التقديم لرياض الأطفال بمدارس اللغات بنوعيها (التجريبي - المستقبل للطفل يبدأ من سن 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

ـ يتم التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - خدمات التعليم الأساسي.

ـ عند التقديم لرياض الأطفال 2023 يتم قبول الأطفال بالترتيب تنازلياً من السن الأكبر للمتقدمين ووفق الكثافات المتاحة بالروضة.

ـ يتم توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم في حالة تواجد أماكن شاغرة.

ـ يتم التسجيل على الموقع خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو الجارى.

ـ لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

ـ تلتزم المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

ـ يقوم بالتقديم لرياض الأطفال 2023 ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي، ويكون محل الإقامة فيها محافظة القاهرة.

ـ يتم التقديم لرياض الأطفال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ـ إذا تم القبول على موقع التقديم لرياض الأطفال، لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.