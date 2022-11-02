تراند اليوم : المغرب مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport بث مباشر المغرب وامريكا بث مباشر مباراة المغرب وأمريكا الان

مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport بث مباشر المغرب وامريكا بث مباشر مباراة المغرب وأمريكا الان ويواجه المنتخب المغربي نظيره من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس 2 يونيو/ حزيران في مباراة ودية دولية، في إطار استعدادت المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" في نهاية العام الحالي.

تُقام المباراة بين المغرب وأمريكا في أرضية ملعب "TQL" بولاية أوهايو غربي الولايات المتحدة، بحضور جماهيري يقارب 20 ألف مشجّع، وتنطلق في الـ3:30 صباحًا بتوقيت مكّة المكرّمة، وستبث عبر قناة المغرب الرياضية الثالثة.

وحقق المنتخب المغربي الفوز في المباريات الثلاث السابقة التي جمعته أمام المنتخب الأمريكي، وجميعها كانت في إطار المقابلات الودية الدولية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وكانت النتائج كالتالي:

1992 المغرب 3-1 أمريكا؛

1993 المغرب 2- 1 أمريكا؛

2006 أمريـكا 0-1 المغرب.

تأهل المغرب إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، ووقع في المجموعة السادسة مع بلجيكا وكندا وكرواتيا، فيما يلعب المنتخب الأمريكي في نفس المسابقة في إطار المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا وإيران، والمتأهل من مواجهة اسكتلندا وويلز.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ضد أمريكا

حراسة المرمى

ياسين بونو

خط الدفاع

آدم ماسينا

نايف أكرد

رومان سايس

أشرف حكيمي



خط الوسط

سفيان أمرابط

سليم أملاح

عز الدين أوناحي



خط الهجوم