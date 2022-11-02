تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2022 - رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار وواسط والبصرة والمثنى

نقدم لكم رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 عقب الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق للعام الدراسي 2022 ، والتي استمرت ثلاث أسابيع وقد مرت الامتحانات دون وجود أي شكاوى من الطلاب حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وقد أكدت الوزارة أن عملية سير الامتحانات مرت على أفضل حال، وبدأ الطلاب وأولياء الأُمور في البحث عن معرفة موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2022 حيث صرح وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج امتحانات السادس الابتدائي بالعراق لجميع المحافظات، وبعدها سيتم رفع النتائج بالمواقع المخصصة لإعلانها لتكون متاحة لجميع الطلاب عبر موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2022

وقد أعلنت وزارة التربية العراقية نسب النجاح لبعض المواد لامتحانات السادس الابتدائي 2022 ، من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الايام القليلة القادمة قى جميع المحافظات، وقد صرح مسئول انه لم يتم الانتهاء من من تصحيح جميع المواد، و سيتم رفع نتيجة التمهيدى عن طريق

– البصرة.

– كركوك.

– كربلاء.

– الكر خ الأولي.

– الرصافة الأولي .

– الرصافة الثانية.

– الرصافة الثالثة.

– الديوانية.

– الناصرية.

– الكوة.

– بابل.

– القادسية.

– النجف الأشراف.

– السليمانية.