تراند اليوم : رابط تقديم رياض الاطفال 2023

رابط تقديم رياض الاطفال 2023 ،للساده اولياء أمور الاطفال الراغبين فى التقديم للمرحلة الاولى لرياض الاطفال للمدارس الرسميه للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزه للعام الدراسى 2022 / 2023 الخليج 365، تنشر لكم عبر موقع وزارة التربية والتعليم في الجيزة رابط تقديم رياض الاطفال 2023.

يبدأ التسجيل من يوم الاربعاء الموافق 1/6/2022 و ينتهى يوم الخميس الموافق 30/6/2022 يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى اول اكتوبر 2022 إلكترونيا الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمده من سيادة المحافظ الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيلة الحد الادنى للتقدم بالسنة الاولى لرياض الاطفال اربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله

تقسيم القطاعات للمدارس الرسمية للغات

الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيلة

برجاء اختيار الرغبات الاقرب لمحل السكن

قطاع (شمال الجيزة) : ويشمل (شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقى ـ الوراق بولاق الدكرور)



قطاع (جنوب الجيزة) : ويشمل (جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم . بولاق الدكرور)



قطاع الفردوس(منطقة الفردوس) : ويشمل (مدارس منطقة الفردوس)



قطاع الفردوس(منظقة ابنى بيتك) : ويشمل ( مدارس منطقة ابنى بيتك وحدائق اكتوبر) (ويضم هذا القطاع منطقة حدائق الاهرام والرماية كمربع سكنى)



قطاع الفردوس(منطقة دهشور): ويشمل ( مدارس منطقة دهشور)



قطاع الفردوس(اورسكوم) : ويشمل ( مدارس منطقة أوراسكوم)



قطاع المتميز: ويشمل ( مدارس غرب سويمد و الحى المتميز)



قطاع العاشر(محور الكفراوى): ويشمل (مدارس محور الكفراوى )



قطاع العاشر(الحى السادس) : ويشمل (مدارس منطقة السادس)



قطاع العاشر(الحى العاشر) : ويشمل (مدارس منطقة العاشر)



قطاع أبناء الجيزة (البراعم): ويشمل (مدارس ابنى بيتك المنطقة السادسة ومنطقة ابناء الجيزة)



قطاع ال (800 فدان): ويشمل (منطقة ال 800 فدان ومدرسة الامام محمد عبده)



قطاع (الشيخ زايد) “مدينة” الشيخ زايد



قطاع (ابو النمرس) “مركز ومدينة” أبو النمرس



قطاع (اوسيم) “مدينة ومركز” اوسيم



قطاع (كرداسة) “مدينة” كرداسة



قطاع (الحوامدية) “مدينة” الحوامدية



قطاع (البدرشين) “مركزومدينة” البدرشين



قطاع (العياط) “مركز ومدينة” العياط



قطاع (منشأة القناطر) : ويشمل ( وردان . المنصورية )



قطاع (الصف) “مدينة” الصف

قطاع (اطفيح) “مركز ومدينة” أطفيح

تقسيم القطاعات المدارس الرسمية للغات المتميزه



قطاع 6 اكتوبر أ : (جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالادارة)

العمرانية : مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات

جنـــــوب : النهضة الرسمية المتميزة للغات

الهرم : (جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالادارة) بولاق : عمر سليمان المتميزة للغات يتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار محافظة الجيزة مربع سكنى واحد

ملاحظات هامة / على ولى الامر متابعة نتيجة التنسيقات مع الاارة التعليمية التابعة

التاكيد على أولياء الامور ضرورة اصطحاب الاطفال المرشحين للقبول بالتنسيق أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الإستلام بالمدرسه

محتوى الملف

اصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر) ، بطاقة الرقم القومى لولى الامر ، ملف كامل الدمغات ، 10 صور شخصية حديثة للطفل ، اثبات محل السكن محظور قطعياً جمع أى مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب وتحت أى مسمى



