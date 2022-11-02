تراند اليوم : تنسيق الثانوية العامة 2022 .. تنسيق الثانوية العامة 2022 اليوم السابع تحميل تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية

ننشر لكم طلابنا الاعزاء مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 ، فلقد أصبحت تنسيق الثانوية العامة 2022 متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة،أعلن موقع التنسيق الإلكترونى، تنسيق الثانوية العامة 2022 وعن قائمة بالحدود الدنيا لكليات ومعاهد الشعبة العلمية بنتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق.

واعتمد محافظ الإسكندرية مساء الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 الترم الثاني.

وجاءت نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي 2022 بنسبة 76.8%، والتي اعتمدها المحافظ اللواء محمد الشريف.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات106761 طالب وطالبة، بينما الحاضرين 103774، وجاء عدد الطلاب الناجحين 79654 طالب وطالبة.

ومقارنة بالعام الدراسي السابق 2020- 2021، نجد أن نسبة نجاح بلغت 78.9%، وتقدم للامتحانات عدد الطلاب 92859 طالب وطالبة.

وحضر امتحانات العام الماضية 91907 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 72575 طالب وطالبة.

وكان تنسيق المرحلة الأول للثانوية العامة 2021 محافظة الإسكندرية بحد أدنى 225 درجة، والذي اعتمده محافظ الإسكندرية وقتها.

ومن المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى وتنسيق الثانوية العامة 2022 الإسكندرية في العام الجديد، حيث ارتفع عدد الطلاب الناجحين في العام الحالي عن السابق.

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية يتراوح ما بين حد أدنى 230 درجة إلى 235 درجة للمرحلة الأولى.

تنسيق الثانوية العامة 2022 الإسكندرية المرحلة الثانية

أما في تنسيق الثانوية العامة 2022 الإسكندرية المرحلة الثانية، فتم تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب في العام الماضي ليكون 220 درجة.

ومتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2022 الإسكندرية المرحلة الثانية في العام الجديد يتراوح ما بين 230 درجة إلى 225 درجة.

بينما كان تنسيق مدارس المتفوقين والفصول المميزة في المدارس الثانوية بالإسكندرية بحد أدنى 255 درجة في العام الماضي، ومتوقع رفعه إلى 260 درجة أو 265 درجة.