تراند اليوم : رزنامة كاس العالم 2022 ،،، مجموعة تونس والمغرب والسعودية في كاس العالم 2022 رابط رزنامة مباريات كاس العالم 2022

ننشر لكم عشاق الرياضة العالمية رزنامة كاس العالم 2022 ومجموعة تونس والمغرب والسعودية في كاس العالم 2022 حيث يبحث العديد من الأفراد عن كأس العالم وموعد بدء المباريات بين الفرق الرياضية والتي يترض أن تقام في قطر، ونعرض لكم متى ينطلق كأس العالم 2022 في قطر.

سيتم إجراء كأس العالم لهذه السنة في فصل الشتاء وليس في فصل الصيف كما يجرى كل عام.

ومن الجدير بالذكر أن مباراة الافتتاح ستجرى بتاريخ 21 نوفمبر 2022، وتكون المباراة النهائية بتاريخ 18 ديسمبر 2022م.

رزنامة كاس العالم 2022

هناك العديد من المنتخبات الرياضية سوف تشارك ضمن كأس العالم للعام 2022م من مختلف قارات العالم، ونعرض لكم كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022.

سوف ينضم إلى كأس العالم 32 منتخب من القارات المختلفة.

من قارة أوروبا هناك 13 مقعد، في حين أن قارة إفريقيا 5 مقاعد.

وكذلك في قارة آسيا 4 مقاعد ونصف، قارة أمريكا الجنوبية منها 4 مقاعد ونصف

أما قارة أمريكا الشمالية فهناك 3 مقاعد ونصف، وقارة أستراليا يوجد نصف مقعد.

وجاءت المجموعات كالتالي:



















