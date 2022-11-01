تراند اليوم : رابط التصويت جلوب سوكر

رابط التصويت جلوب سوكر ،قام أكثر من خمسة ملايين معجب من 200 دولة مختلفة باختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز كرة القدم 2022 المقرر تسليمها في 27 ديسمبر للعام 2022، وذلك في الحفل الذي سيقام في الوصل سكوير في دبي، وهو قلب إكسبو 2022 الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعتبر صحيفةة العلامة هي الجريدة الرسمية لهذه الجوائز، طريقة ورابط تصويت جلوب سوكر 2022

ما هي جائزة جلوب سوكر

جائزة جلوب سوكر 2022 التي تأجلت بسبب الوباء في العام 2020، ستقام خلال معرض إكسبو 2022 الحالي، والي سوف يستمر حتى 31 مارس 2022 ميلادي، وسيكون نقطة التقاء لجميع البلدان، وسيكون أيضًا نقطة التقاء للنجوم والأساطير ورموز الكرة حول العالم، حيث تحضر مدينة دبي لاستقبال المؤتمر الرياضي الدولي وجوائز دبي جلوب سوكر 2022، وسوف يستضيف مجلس دبي الرياضي الحدث.

ستة مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب ذكر لهذا العام في جائزة جلوب سوكر 2022 وهم :

كريستيانو رونالدو من نادي (مانشستر يونايتد) . كريم بنزيمة من نادي ( ريال مدريد . روبرت ليفاندوفسكي (بايرن) . كيليان مبابي من نادي (باريس سان جيرمان) . ليو ميسي من نادي (باريس سان جيرمان . محمد صلاح من نادي ( ليفربول

رابط تصويت جلوب سوكر 2022

لقد قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي، كلاً من جينيفر هيرموسو من نادي (برشلونة)، وأليكسيا بوتيلاس من نادي (برشلونة)، وأليكس مورجان من نادي (أورلاندو برايد)، وسامانثا كير من نادي (تشيلسي)، وليكي مارتينز من نادي (برشلونة)، ولوسي برونز من نادي (مانشستر سيتي).

طريقة التصويت في جلوب سوكر 2022

يمكن معرفة طريقة ورابط تصويت جلوب سوكر 2022 من خلال الدخول إلى الرابط التالي من هــــنـــا، حيث أنه ومن الآن فصاعدًا، سوف تفتتح جولة ثانية من التصويت لجائزة جلوب سوكر 2022، وذلك حتى تاريخ 20 ديسمبر على موقع الإلكتروني آنف الذكر في سطور المقال، لاختيار الفائزين، بالتزامن مع وجود لجنة تحكيم دولية مكونة من مدربين ومديرين ورؤساء أندية.