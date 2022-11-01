تراند اليوم : دعاء ليلة النصف من شعبان .. ادعية ليلة النصف من شعبان

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دعاء ليلة النصف من شعبان تحميل ادعية ليلة النصف من شعبان افضل دعاء ليلة النصف من شهر شعبان 1443، ليلة النصف من شعبان من الليالى التى يستحب فيها التضرع لله ويستجاب فيها الدعاء، كما ذكر النبي صلوات الله عليه وسلم فى أحاديثه، حيث يصادف يوم الاثنين 27 من شهر مارس 2022، نصف شعبان 15/ 1443، ومن خلال تنالو المقال سوف نطرح بعض من الادعية الواردة، بالاجابة على السؤال افضل دعاء ليلة النصف من شهر شعبان 1443، على النحو التالى.
- اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.
- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، اللهم انى اعوذ بك من هؤلاء الاربع.
- اللهم انى أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وقتنة القبر، وعذاب القبر.
- اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
- اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.