تراند اليوم : بث مباشر برشلونة الان .. برشلونه مباشر غلطة سراي وبرشلونة بث مباشر مباراة برشلونه وغلطة سراي مباراة برشلونة اليوم مباشر

بث مباشر برشلونة الان برشلونه مباشر غلطة سراي وبرشلونة بث مباشر مباراة برشلونه وغلطة سراي مباراة برشلونة اليوم مباشر مواجهة إستثنائية تجمع برشلونة مع جالطة سراي التركي حيث يلتقي الخصمان اليوم الخميس الموافق 17 مارس 2022، في إطار إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، ويسعى البلوغرانا لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الهامة والحاسمة من أجل الصعود للدور القادم، فقد نجح تشافي في قيادة البلوغرانا نحو الانتصارات وحصد النتائج الإيجابية بعد مرور الفريق بمرحلة من التخبط وعدم الاستقرار وفقدانه العديد من الألقاب.

ويستضيف ملعب نيف مباراة برشلونة وجالطة سراي فيسكون الكتالوني ضيفاً ثقيلاً على نظيره، وسيقاتل اللاعبين بكل قوة من أجل تحقيق الفوز والصعود للدور القادم، وتشير التوقعات إلى إعتماد تشافي على أفضل اللاعبين في هذه المواجهة الهامة، ويتوجب على أحد الفريقين تسجيل الفوز من أجل الصعود في الجولة الماضية، وفي المقابل يسعى الفريق التركي للانتقام من نظيره الإسباني من أجل التأهل للدور القادم.

وسيدفع تشافي في مواجهته الهامة بأفضل اللاعبين حيث سيقود عثمان ديمبلي تشكيلة الفريق، بجانب اللاعب أداما تراوي الذي يعتبر من أهم الصفقات التي أجراها البرشا، أما تشكيلة جالطة سراي فمن المتوقع أن يقودها النجم المصري مصطفى محمد الذي تألق في اللقاءاتا السابقة وقدم مستوى جيد.

وستعرض قناة بي إن سبورت القطرية مباراة برشلونة وجالطة سراي بالإضافة إلى سبورت تي في، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.