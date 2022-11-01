تراند اليوم : قرعة ابطال اوروبا مباشر .. قرعة دوري ابطال اوروبا مباشر بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا

قرعة ابطال اوروبا مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا مباشر بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا ونجحت ثمانية فرق في التأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، حيث اختتمت مباريات دور الـ16 مساء الأربعاء.

وأقيمت مساء الأربعاء، مواجهة بين تشيلسي وليل، ويوفنتوس وفياريال، وتمكن حامل اللقب البلوز وفريق الغواصات الصفراء فياريال من حجز آخر بطاقتين إلى ربع النهائي.

وكانت مباريات دور الـ16 مثيرة، حيث شهدت ريمونتادا تاريخية لـ ريال مدريد، إذ حول تأخره في مباراة الإياب بهدف نظيف إلى انتصار بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

وواصل بايرن ميونخ عروضه القوية، وعاد إلى هواياته المُفضلة، مُحققًا فوزًا عريضًا على سالزبورج بسبعة أهداف مقابل هدف إيابًا، بعد التعادل بهدفٍ لمثله إيابًا ليتأهل بنتيجة (8-2).

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022، ستقام في مقر اليويفا في مدينة (نيون) السويسرية، يوم الجمعة 18 مارس 2022.

وتنطلق القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهة متوازنة لـ ليفربول وريال مدريد يصطدم بـ تشيلسي

نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يويفا أعلن أن لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

كما كشف الاتحاد الأوروبي أن القرعة سوف تحدد مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إرجاء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

- أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

- بايرن ميونخ (ألمانيا).

- بنفيكا (البرتغال).

- ليفربول (إنجلترا).

- مانشستر سيتي (إنجلترا).

- ريال مدريد (إسبانيا).

- فياريال (إسبانيا).

- تشيلسي (إنجلترا).

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات الذهاب يومي 5 و6 أبريل، على أن تقام مواجهات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

موعد مباريات نصف دوري أبطال أوروبا

يويفا أعلن أن مباريات ذهاب نصف النهائي تلعب يومي 26 و27 أبريل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 3و4 مايو.