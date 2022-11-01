تراند اليوم : دعاء ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان، تبدأ ليلة النصف من شعبان من مساء يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر شعبان، وتنتهي فجر يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر شعبان. شهر شعبان من أفضل الشهور عند الله عز وجل، وقد فضل الله عز وجل صيام الأشهر الحرم، لكن النبي صل الله عليه وسلم كان أكثر الصيام في شهر شعبان المبارك. وقد بين النبي صل الله عليه وسلم فضل شهر شعبان على المسلمين، وكيف أنه تمحى الذنوب فيه، ويستجاب الدعاء. نواصل الحديث في سطور موضوعنا هذا لنضع لكم دعاء ليلة النصف من شعبان.

دعاء ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان، هو شهر غفل عنه الناس بين رجب المحرم، وبين شهر رمضان المبارك، فقد غفلنا عما فيه من خير. فقد بين لنا النبي صل الله عليه وسلم أن شهر شعبان ترفع فيه كافة أعمال المسلمين إلى الله عز وجل، وأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم.

دعاء النِّصْفِ من شعبان مكتوب

دعاء النِّصْفِ من شعبان مكتوب، والدعاء تقرب إلى الله وتضرع له ليستجيب لنا ما نريد من طلب ودعاء، ومن أقرب الأيام لله عز وجل وأكثرها استجابة للدعاء والله تعالى أعلى وأعلم هي ليلة النصف من شعبان. ونضع هنا دعاء النِّصْفِ من شعبان مكتوب:

“اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.

إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”.

فضل ليلة النصف من شعبان

فضل ليلة النصف من شعبان، لقد بين لنا نبينا الحبيب صل الله عليه وسلم فضل ليلة النصف من شعبان، وقد بين لنا أن هذه الليلة طيبة ومباركة، وفيها تكفر الذنوب. فقد قال صل الله عليه وسلم: ” ليلة الجمعة التي تكفر الذنوب، غرة رجب، ليلة القدر، ليلة النصف من شعبان، بالإضافة إلى ليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى”.

أسماء ليلة النصف من شعبان

أسماء ليلة النصف من شعبان، ولليلة النصف من شعبان العديد من الأسماء التي وردت في السنة النبوية الشريفة، ومن هذه الأسماء: