تراند اليوم : قرعة ابطال اوروبا مباشر .. مباشر قرعة دوري ابطال نقل مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر دوري ابطال اوروبا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة ، صوب مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون بسويسرا لمتابعة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والتي تضم 8 أندية تاهلت إلى هذا الدور.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، اليوم ،الجمعة، في مقر "اليويفا" في مدينة نيون السويسرية، وتنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة،على قناة beIN Sports المفتوحة.

الأندية المتاهلة لربع نهائي دوري الابطال



وجاءت الفرق الـ 8 المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بواقع 3 أندية إنجليزية هي تشيلسي حامل اللقب وليفربول ومانشستر سيتي، والثلاثي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال، فضلا عن بايرن ميونخ الألماني بطل نسخة 2020 وبنفيكا البرتغالي.

نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تكون قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولن توضع أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة فريق آخر، إذ يمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن القرعة ستحدد مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إجراء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

وبحسب نظام القرعة فمن الوارد أن يلتقي فريقين من إسبانيا أو إنجلترا معاً، مثل أن يلعب ليفربول وتشيلسي، أو فياريال وريال مدريد، ويمكن أن يلتقي فريقين كانا معاً في مجموعة واحدة مثل بايرن ميونخ وبنفيكا.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



ووفقا لما هو معلن من الاتحاد الأوروبي فإن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام يومي 5 و6 أبريل، على أن تكون مواجهات الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.

وفيما يخص مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقام يومي 26 و27 أبريل، أما الإياب فستقام أيام 3 و4 مايو 2022.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

كان الإتحاد الأوروبي "يويفا"، قد ألغى قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض في حال التعادل في نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية لبطولاته، وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في مباراتي الذهاب والإياب، وفي حال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

قرعة الدوري الاوروبي

وتسحب قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي ظهر اليوم الجمعة،أيضا، بمشاركة الأندية الثمانية المتأهلة.



وجاءت الأندية المتأهلة لدور ربع نهائي الدوري الأوروبي على النحو التالى:

برشلونة الإسباني.

لايبزيج الألماني.

ليون الفرنسي.

جلاسكو رينجرز الاسكتلندى.

أتالانتا الإيطالي.

سبورتنج براجا البرتغالى.

وست هام الإنجليزي.

اينتراخت فرانكفورت الألمانى.

قرعة دوري المؤتمر الاوروبي



كما تسحب قرعة دور ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ظهر اليوم الجمعة، بمشاركة الأندية الثمانية المتأهلة.

وجاءت الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي كالتالي..

جليمت (النرويج) .

فينورد (هولندا).

ليستر سيتي (إنجلترا).

مرسيليا (فرنسا).

باوك (اليونان).

بي إس في أيندهوفن (هولندا) ﻿﻿.

روما (إيطاليا).

سلافيا براها (التشيك).