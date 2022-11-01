تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة وغلطة سراي بث مباشر مباراة برشلونة وغلطة سراي مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

بث مباشر برشلونة وغلطة سراي بث مباشر مباراة برشلونة وغلطة سراي مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه برشلونه ضد غلطه سراي galatasaray vs barcelona اليوم الخميس في الدوري الاوروبي ، بعد ان عاد الفريق للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني بالانتصار علي اوساسونا الاحد الماضي يشد الرحال الليله فريق برشلونه وهو مكتمل الصفوف لبلاد الاتراك لمواجهه قويه مع الفريق الذي تعادل معها في الذهاب فريق غلطه سراي التركي مساء اليوم وذلك ضمن مواجهات الاياب من منافسات دور ال16 من الدوري الاوروبي لهذا الموسم ، وسوف يستقبل معقل غلطه سراي تورك تليكوم أرينا هذه المواجهه الصعب الذي سوف يريد من خلاله كل فريق خطف بطاقه العبور للدور ربع النهائي ، وسوف تنطلاق المواجهه اليوم في تمام الساعه الثامنه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والتاسعه الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

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برشلونه هو الضيف في مباراه الليله وذلك في مباراته في اياب دور ال16 من منافسات الدوري الاوروبي مع خصمه التركي غلطه سراي ، ويخوض برشلونه مواجهه الاياب مع غلطه سراي خارج ارضه وهو قبله قد تمكن من العوده للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم وذلك عقب تحقيق الانتصار علي ارضه في اخر مبارياته علي فريق اوساسونا الاحد الماضي وحسم الفريق هذه المواجهه باربع اهداف دون رد ، وهو الليله سوف يلعب مواجهه غلطه سراي بكل تركيز وقوه من اجل تقديك اداء احسن من لقاء الذهاب وحسم العبورر للدور ربع النهائي قبل لقاء الريال في الكلاسيكو.

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اما علي الجانب الاخر فريق غلطه سراي فهو صاحب الارض في مواجهه برشلونه الليله وذلك ضمن مباريات الاياب لدور ال16 من الدوري الاوروبي ، ويستقبل الفريق التركي غلطه سراي خصمه القادم من كاتالونيا برشلونه وهو قادم لهذه المباراه من انتصار مهم له في الدوري التركي في هذا الموسم وذلك بعد ان حسم الديربي مع خصمه بشكتاش الاثنين الماضي وحسم غلطه سراي هذا الديربي علي ارضه بهدفين مقابل هدف ، فريق غلطه سراي هو الاخر سوف يدخل مواجهه الاياب مع خصمه برشلونه بمعنويات مرتفعه من اجل حدص بطاقه العبور للدور ربع النهائي علي ارضه ومن امام المرشح الاول لهذه البطوله.