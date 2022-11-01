تراند اليوم : دعاء كميل مكتوب

دعاء كميل مكتوب بالحركات مفتاح الجنان، الذي يل في يوم الخميس عسى أن يتقبل الله عزوجل من عباده الحاجة، والشعور بالضعف أمام عظمة الخالق، من أجل أن يلهمه الصبر والسلوان، في الحياة الدنيا، كما فعل من قبلنا من الخلفاء الصالحين، في الحصول علي المدد الرباني للعبد المؤمن التقي، فقد ورد عن السلف الصالح إن يوم الخميس هو من الأيام المباركة التي تفتحت فيها أبواب السماء لجميع العباد لاستقبال دعوات عباد الله المسلمين في كل مكان، فمن أجل الحصول علي الدعاء بالشكل الصحيح، والحصول علي دعاء التوسل بالشكل الكامل من خلال الموضوع المقدم لكم من خلال الموضوع المسمى دعاء التوسل مكتوب كامل بالحركات مفتاح الجنان.دعاء كميل مكتوب كامل

نقدم لكم الدعاء الصحيح عن التوسل من اجل الحصول علي الرضا، والتقرب من عرش الرحمن، من خلال حسن الضن بالله، والتوسل بخطوات ثابتة مع الله، وصفاء القلوب، والثقة بأن الله مجيب دعوة الداعي إذا دعا الله، فمن يطب شروط الدعاء يستجاب منه الدعاء، والله اعلم. إليكم دعاء التوسل.

اللهم إني أسألك *وأتوجه إليك بنبيكَ* نَبي *الرحمة مُحمدٍ صَلى الله *عَليهِ وَآلِهِ *، يا أبا الْقاسم يا رَسُولَ الله* يا إمامَ الرحْمَةِ ،* يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا *تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا *وَتَوَسلنا بِكَ *إلى الله وَقَدَمْناك *بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا *، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله *، يا أبا الْحَسَن ِ يا أميرَ المُؤمنينَ* يا عَليَ بْن أبي طالِب *يا حُجَةَ الله عَلى خَلْقِهِ يا سَيدنا* وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا* وَاسْتَشْفَعَنَا* وَتَوَسلنا بِكَ إلى* الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ* يَدَيْ حاجَاتِنا *، يا ً وَجِــيهاً عِنْد *الله اشْفَعْ لَنَا *عَنْد الله *، يا فاطِمَةَ الزَهْراء *يا بِنْتَ مُحَمَد *يا قُرَةَ عَينِ *الرَسُولِ يا سَيدتَنا *وَمَوْلاتَنَا إنا تَوَجهْنا* وَاسْتَشْفَعَنَا *وَتَوَسلنا بِكِ *إلى الله وَقَدَمْناكِ *بَيْـنَ يَدَيْ *حاجَاتِنا *، يا وَجِــيهةً عِنْد الله اشْفَعْي لَنَا عَنْد الله *، يا أبا مُحَمد يا حَسَنَ* بْنَ عَلي أيُها الْمُجْتَبَى* يَا ابْنَ رَسُول ِ* الله يا حُجةَ الله* عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا *وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا *وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله *وَقَدَمْناك* بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله ، يا أبا عَبْدِ الله يا حُسَيْنَ بْنَ عَـلِي أيُها الشَهِيدُ يا ابْنَ رَسُول ِ الله يا حُجَةَ الله عَلَى خَلْقِهِ* يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا *وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى* الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ *حاجَاتِنا ، يا ً* وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله* ، يا أبا الْحَسَن ِ يا عَلِي بْنَ الحُسَيْـن يا زَيْنَ العابِدِينَ يَا ابْنَ رَسُول ِ الله يا حُجةَ الله عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله ، يا أبا جَعْفَر يا مُحَمد بْنَ *عَـلِي أيُها الباقِرُ يَا ابْنَ رَسُول ِ الله يا حُجة َ الله عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله ، يا أبَا عَبْدِ الله يا جَعْفَرَ بْن مُحَمد أيُها الصادِقُ يَا ابْنَ رَسُول ِ الله يا حُجةَ الله عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله ، يا أبَا الحَـسَـنِ يا مُوسَى بْنَ جَعْفَر أيُها الكاظِمُ يَا ابْنَ رَسُول ش الله يا حُجةَ الله عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله ، يا أبَا الحَسَنِ يا عَلي بْنَ مُوسَى أيُها الرضَا يَا ابْنَ رَسُول ِ الله يا حُجةَ الله عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله ، يا أبَا جَعْفَر يا مُحَمد بْنَ عَلِي أيُها التَقِي الجَوادُ يَا ابْنَ رَسُول ِ الله يا حُجةَ الله عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله ، يا أبَا الحَـسَـن ِ يا عَلي بْنَ مُحَمد أيُها الهادِي التَقِي يَا ابْنَ رَسُول ِ الله يا حُجةَ الله عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله ، يا أبَا مُحَمد يا حَـسَـنَ بْنَ عَلِي أيُها الزَكِيُ العَسْكَرِي يا ابْنَ رَسُول ِ الله يا حُجةَ الله عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله ، يا وَصِـي الْحَـسَـن ِ وَالْخَلَفَ الْحُجة َ أيُها القائِمُ المُـنْـتَـظَـرُ المَهْدِيُ يَا ابْنَ رَسُول ِ الله يا حُجةَ الله عَلَى خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلى الله وَقَدَمْناك بَيْـنَ يَدَيْ حاجَاتِنا ، يا ً وَجِــيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْـــــد الله.