تراند اليوم : الاهلي مباشر .. بث مباشر الاهلي والمريخ بث مباشر الأهلي والمريخ السوداني مباشر ماتش الاهلي مباشر الان

بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ اليوم الجمعة El Merreikh Vs Al Ahly يلا لايف في اطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق المريخ في مباراة اليوم الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية استاد السلام، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور النهائي من دوري الأبطال الأفريقية، وسوف تبدأ اليوم مباراة المريخ والأهلي علي قناة بي ان سبورت 3 مع المعلق عصام الشوالي في تمام الساعه السادسة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه السابعة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة الأهلي والمريخ اليوم

فريق المريخ هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الدور الأول من مباريات المجموعات من مباريات دوري أبطال أفريقيا، فريق المريخ قادم من خسارة اخيرة لة في الجولة الرابعة من مباريات دوري ابطال افريقيا حيث التقي اما نظيرة الهلال السوداني يوم الجمعة الماضية وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة هدف وحيد دون رد وتعادل في مباراة الجولة الثانيةأمام خصمة صن داونز وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهدف للفريقين، ويحتل حالياً المريخ المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد أربع نقاط لتعادلة في مباراة الجولة الثانية وخسارتة في الجولة الأولي والرابعة وانتصار في الجولة الثالثة في بطولة دوري ابطال افريقيا، واليوم سوف يدخل المريخ خامس مباراة له في بطولة ابطال افريقيا وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط وتعويض الجولات السابقة.

مباراة الأهلي والمريخ اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الأهلي المصري هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق الأهلي المريخ، النادي الأهلي لم يستطيع التغلب علي نظيرة فريق صن داونز في الجولة الرابعة من مباريات دوري ابطال افريقيا يوم السبت 12/3 وانتهت المباراة بفوز صن داونز بنتيجة هدف وحيد دون رد وانتصر في مباراة الجولة الاولي أمام خصمة المريخ وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل فريق الأهلي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد أربع نقاط لانتصاره في مباراة الجولة الاولي والثالثة وتعادلة في لقاء الجولة الثانية وخسارتة في الجولة الرابعة، فريق الأهلي سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباريات الجولة الخامسة لتعويض الجولةالماضية وللتأهل للجور القاجم من البطولة.