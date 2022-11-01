تراند اليوم : ادعيه النصف من شعبان .. ادعية ليلة النصف من شعبان 2022

دعاء النصف من شعبان الذي يتداوله العديد من المُسلمين، وهو أحد الأدعية الإسلامية التي تُقرّب العبد من الله، فهو طريق للمغفرة، وشهر شعبان من المستحب فيه التسامح فيما بيننا والتقرب الي الله سبحانه وتعالي، وهو الشهر الذي يسبقُ شهر رمضان المبارك، وبهذا الشهر أوصانا نبيّ الله محمد صلى الله عليه وسلم بصوم بعض الأيام منه، وذلك لما فيه الخير والثوب عند الله عز وجل، وهناك ادعية عديدة مستحبه يتم تداولها في هذا الشهر العظيم، ويشرع العديد من المسلمين في شهر شعبان بأتباع النوافل التي حرصة المصطفى على تعليمنا إياها، والآن سنطلعكم على دعاء النصف من شعبان.

دعاء النصف من شعبان مكتوب

ان الله ورسوله الكريم محمد صلي الله عليه وسلم حدثونا عن فضل وعظمة الدعاء في القران الكريم وفي السنه النبوية، فالتقرب الي الله بالدعاء من اعظم الاعمال التي يقوم بها المسلمين.

وفي حديثنا عن شهر شعبان هناك دعاء النصف من شعبان، وهو “اللهم إن كنت كتبتني عندك في أمِّ الكتاب شقياً أو محروماً مقتراً عليَّ في الرزق ، فامح اللهم بفضلك شقاوتي ، وحرماني وتقدير رزقي”، ويشير هذا الدعاء الي رحمة الله والتمنن علية بالمغفرة والرحمة وفك الكربات والمصائب، والفرج وتيسير امور العبد، ويتحب قراءة هذا الدعاء في منتصف شهر شعبان.