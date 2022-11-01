تراند اليوم : برشلونة مباشر .. مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر ماتش برشلونة مباشر ماتش برشلونة وغلطة سراي بث مباشر

مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر ماتش برشلونة مباشر ماتش برشلونة وغلطة سراي بث مباشر واعتمد تشافي هيرنانديز تشكيلة برشلونة ضد جالطة سراي فمن المقرر أن يلتقي الخصمان اليوم الخميس 17 مارس 2022، في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، وقد حث تشافي لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز والصعود للدور القادم، ومن المتوقع أن يقود النجم عثمان ديمبلي تشكيلة البرشا أمام نظيره التركي، وقد نجح البلوغرانا في تمديد عقد النجم ديمبلي.

ويستضيف جالطة سراي نظيره برشلونة حيث تقام المواجهة على ملعب نيف، وسيبذل البرشا جهوده لتحقيق النصر خارج الديار وتفادي سيناريو السقوط في فخ التعادل، ففي حالة تعادل الفريقين سيتم الخضوع للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، وسوف يعمل البلوغرانا على استغلال حالة الحماس والنشاط التي يمر بها بعد أن حقق انتصار عظيم في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة برشلونة وجالطة سراي على قناة بي إن سبورت مع المعلق حسين العيدروس، في تمام الساعة 7:45 مساءً حسب توقيت فلسطين والسودان وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

تجدر الإشارة أن البرشا تعادل مع جالطة سراي في مباراة الذهاب التي أنعقدت على الكامب نو، فانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تشكيلة برشلونة ضد جالطة سراي

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

في خط الدفاع: جارسيا، جيرداد بيكيه، ألفيس، جوردي البا.

في خط الوسط: بوسكيتس، جافي، بيدري.

في خط الهجوم: أوباميانج، عثمان ديمبيلي، فيران توريس.