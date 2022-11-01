تراند اليوم : ادعيه ليله النصف من شعبان

ادعيه ليله النصف من شعبان ،مع اقتراب ليلة الخامس عشر من شعبان لعام 2022 م الموافق 1443 ًهـ، تزايد البحث من قبل الأمة العربية، وخاصة الإسلامية حول دعاء ليلة النصف من شعبان للشيخ محمد ابو بكر بالتحديد، حيث أن الشيخ محمد أبو بكر هو واحد من أهم أئمة الدين الاسلامي في حياتنا المعاصرة، إذ أنه متخصص بالشريعة الإسلامية وعلومها، وفيما يلي دعاء ليلة النصف من شعبان للشيخ محمد ابو بكر:

إِلَهِي جُودِك دُلَّنِي عَلَيْك وَإِحْسَانك قَرَّبَنِي إِلَيْكَ أَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْك وَأَسْأَلُكَ مَا لَا يَعْسُرُ عَلَيْك، إذ عِلْمُك بِحَالِي يَكْفِي عَنْ سُؤَالِي، يَا مُفَرِّجًا عَنْ كُلِّ مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فَرَّجَ عَنِّي كُلَّ كَرْبِي وَمَا أَنَا فِيهِ، لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ، اللَّهُمَّ يَا ذَا المنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا ذَا الطُّولِ والإِنْعَامِ ، لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ ظَهِير اللاَّجِئِين وَجَار المستجيرين وَأَمَانٌ الْخَائِفِين ، وَكَنْزٌ الطَّالِبِين، اللَّهُمَّ إنْ كُنْت كتبتني عِنْدَك فِي أُمِّ الْكِتَابِ شقيًا أَو محرومًا أَو مطرودًا أَو مُقَتَّرًا عَلَى فِي الرِّزْقِ فامْحُ اللهمَّ بِفَضْلِك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رِزْقِي، واثبتني عِنْدَك فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقَا مُوَفَّقًا لِلْخَيْر، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْت وَقَوْلُك الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّك الْمُرْسَل، يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللّـهُمَّ اِنّي اَساَلُكَ بِالتَّجَلِي الاَعْظَمِ فِي لَيْلَةٍ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْمُكَرَّم الَّتِي يُفَرَّقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرِم، أَنْ تَكْشِفَ عَنِّي الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَنْ لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ أَنَّك أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَسْتَر عيوبنا وَاشْف مَرْضَانَا وَارْحَم مَوْتَانَا، وَأُجْبِر خاطرنا، وَوَسَّع أَرْزَاقِنَا وَأَحْسَن خاتمتنا وَرِزْقُنَا الْإِخْلَاصِ فِي أَقْوَالِنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْ الدُّنْيَا مَسْتُورِين لَا خَزَايَا وَلا مفضوحين، اللَّهُمَّ رَبَّ لَنَا أَوْلَادِنَا فَإِنَّا لَا نُحْسِنُ التَّرْبِيَة، وَقَدَر لَنَا فَإِنَّا لَا نُحْسِنُ التَّقْدِير، اللَّهُمَّ احْفَظْ مِصْرَنَا وَآمَن جندنا واحم حدودنا، اللَّهُمَّ رَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ رَبّ المشعل الْحَرَام أُقْرِئ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ السَّلَام .

ادعيه ليله النصف من شعبان

يحرص كل مسلم على استغلال كل دقيقة في شهر شعبان الفضيل، وخصوصًا في ليلة النصف من شعبان، إذ أنها تعد من الليالي المباركة التي يتقرب بها المسلم إلى رب العالمين طالبًا من الله الكثير من الأمور، نشارك معكم في الأسفل دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل 2022، وهو على النحو التالي: