تراند اليوم : ادعيه ليله النصف من شعبان

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ادعيه ليله النصف من شعبان ،مع اقتراب ليلة الخامس عشر من شعبان لعام 2022 م الموافق 1443 ًهـ، تزايد البحث من قبل الأمة العربية، وخاصة الإسلامية حول دعاء ليلة النصف من شعبان للشيخ محمد ابو بكر بالتحديد، حيث أن الشيخ محمد أبو بكر هو واحد من أهم أئمة الدين الاسلامي في حياتنا المعاصرة، إذ أنه متخصص بالشريعة الإسلامية وعلومها، وفيما يلي دعاء ليلة النصف من شعبان للشيخ محمد ابو بكر:
- إِلَهِي جُودِك دُلَّنِي عَلَيْك وَإِحْسَانك قَرَّبَنِي إِلَيْكَ أَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْك وَأَسْأَلُكَ مَا لَا يَعْسُرُ عَلَيْك، إذ عِلْمُك بِحَالِي يَكْفِي عَنْ سُؤَالِي، يَا مُفَرِّجًا عَنْ كُلِّ مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فَرَّجَ عَنِّي كُلَّ كَرْبِي وَمَا أَنَا فِيهِ، لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ، اللَّهُمَّ يَا ذَا المنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا ذَا الطُّولِ والإِنْعَامِ ، لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ ظَهِير اللاَّجِئِين وَجَار المستجيرين وَأَمَانٌ الْخَائِفِين ، وَكَنْزٌ الطَّالِبِين، اللَّهُمَّ إنْ كُنْت كتبتني عِنْدَك فِي أُمِّ الْكِتَابِ شقيًا أَو محرومًا أَو مطرودًا أَو مُقَتَّرًا عَلَى فِي الرِّزْقِ فامْحُ اللهمَّ بِفَضْلِك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رِزْقِي، واثبتني عِنْدَك فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقَا مُوَفَّقًا لِلْخَيْر، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْت وَقَوْلُك الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّك الْمُرْسَل، يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللّـهُمَّ اِنّي اَساَلُكَ بِالتَّجَلِي الاَعْظَمِ فِي لَيْلَةٍ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْمُكَرَّم الَّتِي يُفَرَّقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرِم، أَنْ تَكْشِفَ عَنِّي الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَنْ لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ أَنَّك أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَسْتَر عيوبنا وَاشْف مَرْضَانَا وَارْحَم مَوْتَانَا، وَأُجْبِر خاطرنا، وَوَسَّع أَرْزَاقِنَا وَأَحْسَن خاتمتنا وَرِزْقُنَا الْإِخْلَاصِ فِي أَقْوَالِنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْ الدُّنْيَا مَسْتُورِين لَا خَزَايَا وَلا مفضوحين، اللَّهُمَّ رَبَّ لَنَا أَوْلَادِنَا فَإِنَّا لَا نُحْسِنُ التَّرْبِيَة، وَقَدَر لَنَا فَإِنَّا لَا نُحْسِنُ التَّقْدِير، اللَّهُمَّ احْفَظْ مِصْرَنَا وَآمَن جندنا واحم حدودنا، اللَّهُمَّ رَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ رَبّ المشعل الْحَرَام أُقْرِئ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ السَّلَام .
ادعيه ليله النصف من شعبان
يحرص كل مسلم على استغلال كل دقيقة في شهر شعبان الفضيل، وخصوصًا في ليلة النصف من شعبان، إذ أنها تعد من الليالي المباركة التي يتقرب بها المسلم إلى رب العالمين طالبًا من الله الكثير من الأمور، نشارك معكم في الأسفل دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل 2022، وهو على النحو التالي:
- اللَّهُمّ أَقْسَم لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحَوَّل بِه بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيك، وَمَن طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِه جَنَّتِك، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهُون بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا، اللّهُمّ مَتّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وأبصارنا ، وقواتنا مَا أحييتنا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَل ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَر همنا،وَلَا مَبْلَغ عَلِمْنَا، وَلَا تَسَلَّط عَلَيْنَا مِنْ لَا يرحمنا.
- اللهم احْفَظْنِي بِالْإِسْلَام قَائِمًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَام قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَام رَاقِدًا، وَلَا تُشَمِّتْ بِي عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا .
- اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنِه بِيَدِك، وَأَعُوذُ بِك مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنِه بيدك.
- اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلَّهُ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْت مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْت مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ .
- اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَك عَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ [ما اسْتَعَاذ بك] [منه] عَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ .
- اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ النَّارِ وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَل، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا .