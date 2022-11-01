تراند اليوم : برشلونة مباشر .. برشلونة غلطة سراي بث مباشر برشلونة ضد غلطة سراي مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن

مباراة برشلونة وغلطة سراي بث مباشر yalla shoot اليوم، يلاشوت مباراة برشلونة مباشر، يستضيف ملعب تورك تليكوم أرينا المواجهة المرتقبة بين فريقي برشلونة الإسباني أمام نظيره التركي فريق غلطة سراي لحساب مباراة الإياب من دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي، وقد إنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي عندما كانت تقام علي ملعب البرسا كامب نو في إسبانيا، وفشل الفريق الكتالوني في الخروج من ملعبه بنتيجة الفوز لضمان التأهل من ملعب فريق غلطة سراي، ومن المقرر اليوم أن يستضيف الفريق التركي المباراة من أمام نظيره الإسباني في قمة مرتقبة لحسم المتأهل لدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، ويعلم جيدا برشلونة مدي صعوبة مواجهة اليوم أمام غلطة سراي وبالأخص بعد تعادله علي أرضية ملعبه في الذهاب، وسوف يكون برشلونة مطالب بتقديم أفضل ما لديه في المباراة للخروج ببطاقة التأهل للدور القادم علي حساب غلطة سراي، مشاهدة مباراة برشلونة وغلطة سراي بث مباشر يلا شوت.

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برشلونة وغلطة سراي ىلا شوت بث مباشر، يواجه برشلونة نظيره غلطة سراي في قمة من العيار الثقيل اليوم في إطار الإياب من دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي، وبعد أن تعادل برشلونة بدون أهداف علي ملعب الكامب نو أمام غلطة سراي، يبحث من جديد في العودة عن تحقيق فوز يصل من خلاله لدور ربع النهائي من بطولة الدوري الاوروبي، وقد فشل برشلونة في التأهل من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 خلف المتصدر بايرن ميونخ برصيد 18 نقطة وخلف الوصيف بنفيكا برصيد 8 نفاط، وبعدما خاض برشلونة في دور المجموعات 6 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين فقط في حين تعادل في مباراة وتعرض للخساره في ثلاث مباريات، بينما فريق غلطة سراي وصل لدور الستة عشر من خلال دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

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يلا شوت مباراة برشلونة بث مباشر الان، يحل برشلونة ضيفا ثقيلا في مباراة اليوم علي أرضية ملعب تورك تليكوم أرينا في تركيا مستضيف عليه فريق غلطة سراي المواجهة المرتقبة في إياب دور الستة عشر من مسابقة الدوري الاوروبي، ويسعي برشلونة لحسم تأهله لدور ربع النهائي وتجنب أي مفاجأة من مضيفه غلطة سراي لذلك يتطلع لتقديم أفضل مستوياته في اللقاء للخروج بنتيجة الفوز والحصول علي بطاقة التأهل، ويستغل برشلونة لقاء اليوم لجانبين، وسيكون الجانب الأول هو التأهل والعبور لدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي والأخر أكمل إستعدادته قبل خوض كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي ريال مدريد ضمن لقاء الجولة التاسعة والعشرين من إياب منافسات الدوري الإسباني في المباراة التي تقام علي ملعب الميرنغي “سانتياجو برنابيو”، ويخوض برشلونة مباراة اليوم وهو قادم من إنتصار ثمين علي حساب فريق أوساسونا في الجولة الماضية من الليجا في المباراة التي إنتهت برباعية دون رد.

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بث مباشر غلطة سراي يلأشوت، يستضيف فريق غلطة سراي التركي مباراة اليوم علي ملعبه وأمام جماهيره ليواجه ضيفه فريق برشلونة الإسباني في قمة نارية مرتقبة لحسم المتأهل لدور ربع النهائي من خلال الإياب لحساب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، ويأتي غلطة سراي لمباراة اليوم من إنتصار هام علي حساب فريق بشكتاش في الجولة الماضية للدوري التركي عندما إنتهت المباراة لصالح غلطة سراي بهدفين مقابل هدف، وعلي مستوي الدوري التركي يتراجع فريق غلطة سراي علي مستوي النتائج في الموسم الحالي حيث يحتل حاليا المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة بالتساوي في عدد النقاط مع صاحب المركز العاشر فريق كايسري سبور وبفارق نقطتين عن فاتح كاراجومروك في المركز التاسع، وقد خاض غلطة سراي في منافسات الدوري التركي بالموسم الحالي 29 مباراة حقق خلالهم 10 إنتصارات بينما تعادل في 8 مباريات وتعرض الفريق للخساره في 11 مباراة.

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بث مباشر برشلونة وغلطة سراي يلا شوت، تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية وبالتحديد محبي الفريقين نحو ملعب “تورك تليكوم أرينا” من أجل مشاهدة مباراة برشلونة وغلطة سراي بث مباشر يلا شوت في الدوري الأوروبي لحساب الإياب من دور الـ16، وقد فاز غلطة سراي في مباراة وحيده من مواجهاته التسعه الأخيرة أمام برشلونة في جميع المسابقات حيث تعادل في ثلاث مواجهات وخسر في خمسة مباريات، وستكون هذه هي المرة الخامسة التي يواجه فيها برشلونة غلطة سراي خارج الديار في البطولات الأوروبية حيث أنه فاز في مباراتين وخسر في مباراة، وتقدم برشلونة في سبع مباريات من آخر ثمانية مبارياته في دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي الأوروبي، وسوف تنطلق اليوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 مباراة برشلونة وغلطة سراي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتبدا المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت بريميوم الأولي اتش دي مع المعلق عليها حسن العيدروس.