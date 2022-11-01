تراند اليوم : بث مباشر النصر .. النصر والفيحاء مباشر بث مباشر النصر والفيحاء مباراة النصر والفيحاء مباشر تويتر

مباراة النصر والفيحاء مباشر تويتر بث مباشر النصر والفيحاء النصر والفيحاء مباشر ويلتقي الخصمان اليوم الخميس 17 مارس 2022، فيحتضن ملعب مرسول بارك المواجهة التي تأتي في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين، وقد أعلن المدير الفني ميغيل روسو جاهزية لاعبيه لتحقيق النصر وحصد النقاط الثلاثة، كما يسعى العالمي لتقليص فارق النقاط بينه وبين صاحب مركز الصدارة الاتحاد.

ومع اقتراب انطلاق مباراة النصر والفيحاء أعلن ميغيل روسو جاهزية اللاعبين لهذه المواجهة الهامة، وستكون مهمة اللاعبين تحقيق النصر والعودة للتألق، ومن المقرر أن يقود النجم الكاميرون فينيست أبو بكر تشكيلة الفريق، كما سيجري روسو العديد من التغييرات في هذه المواجهة، أمام الفيحاء سيبذل جهوده للحفاظ على مستواه والإطاحة بالنصر الذي أهدر العديد من النقاط في الجولات السابقة.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 45 نقطة محقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 7 مباريات، بينما جاء الفيحاء في المركز الثامن برصيد 30 مسجل الفوز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفيحاء

حراسة المرمى: أمين بخاري.

خط الدفاع: عبد الله مادو، حمد المنصور، علي لاجامي، منصور الشمري.

خط الوسط: أندرسون تاليسكا، عبد المجيد الصليهم، أنسيلمو دي مورايس،، بيتي مارتينيز، خالد الغنام.