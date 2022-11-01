تراند اليوم : دعاء لابي المتوفي في ليلة النصف من شعبان

دعاء لابي المتوفي في ليلة النصف من شعبان ، يعتبر الدعاء من ضم العبادات التي يتقرب بها المسلم الى الله تعالى، وهناك العديد من الأدعية التي يرغب المسلم في الدعاء بها للأموات سواء كانوا من ضمن الأقرباء و من عموم المسلمين، والدعاء للميت بالرحمة من شأنه أن يملأ قبر الميت بالرضا والنور، فيختار المسلم العديد من الأدعية ومن أهمها دعاء قصير للميت يتذكره بين الحين والآخر فيغدق بذلك الحسنات على أرواح موتى المسلمين، وتورد صفحات إسلامية الكثير من نماذج الدعاء للميت، وخلال المقال سندرج دعاء للميت قصير جدا وجميل مكتوب.

دعاء لابي المتوفي في ليلة النصف من شعبان

الدعاء للميت هو من ضمن النوافل التي يتقرب بها المسلم الله تعالى، فتعابير الإشتياق للميت يجب أن يدلل لمسلم على شده حبه للميت من خلال الدعاء له وتذكره بالأشياء التي ترضي الله تعالى، ومن ضمن الأدعية المتداولة للميت ما يلي:

يارب نسألك بأن تجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك يوم القيامة.

اللهمّ نسألك إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

يارحمن أدخل الميت الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

نسألك ياغفور الذنب أن تآنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

يارب ابعد عن الميت عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

دعاء قصير للميت في ذكرى وفاته

تتأجج مشاعر الحزن على الأموات بالتحديد في الذكريات السنوية لتاريخ الوفاة، وخير ما يمكن تقديمه للميت هو الدعاء له بالحمة والمغفرة من الله تعالى، ومن جملة الأدعية التي يتم تناقلها بشكل كبير بين الناس التي تتناول الدعاء للميت ما يلي:

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

يارب نسألك بأن تعامل ميتنا بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

ربي إنا نسألك بان تجزي الميت عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

بكرمك يارب اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

افضل دعاء للميت في قبره

لا يحتاج الميت في قبره شئ من البشر الا الدعاء الصالح والدعاءله بالمغفرة والرحمة، حي يدعو الأهل والأحبة للفقيد والمرحوم بالعديد من الأدعية التي نذكر منها ما يلي:

اللهم اسقي الميت من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا.

يارب ارحم ميتنا تحت الأرض و يوم العرض عليك، اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك.

بكرمك وجودك يالله نسألك لميتنا الدرجات العلى من الجنة، وأسألك خلاصه من النار سالما آمنا يا رحمن.

اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته، وآنس وحشته.

نسألك اللهم ان كان الميت من المحسنين فضاعف فى حسناته و إن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته.

أفضل دعاء قصير للميت

الدعاء للميت يشعر الميت بالرحة وذلك لن الرحمة والدعاء له من شأنه أن يكسبه لحسنات والأجر، ومن ضمن الأدعية المميزة للدعاء للميت ما يلي: