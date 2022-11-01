تراند اليوم : منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات كورونا "قمة جبل الجليد"

وكالات / الخليج 365

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن أن الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يكون قمة جبل الجليد مع إبلاغ بعض الدول عن انخفاض معدلات الفحص.

وقفزت الإصابات الجديدة بنسبة 8% على مستوى العالم الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع السابق.

وقال تيدروس للصحافيين: "من المتوقع حدوث زيادات مفاجئة خاصة في المناطق التي رُفعت فيها إجراءات منع انتقال العدوى. ومع ذلك، هناك مستويات عالية غير مقبولة من الوفيات في العديد من البلدان".

من جهتها، قالت المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة ماريا فان كيركوف، إن مجموعة من العوامل تسببت في زيادة الإصابات، منها المتحور أوميكرون الشديد العدوى ورفع تدابير الصحة العامة والقيود الاجتماعية.