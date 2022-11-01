الاكثر متابعة اليوم - نضال الاحمدية ماذا قالت عن آخرة هيفا قبل 4 سنوات

انتشرت صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس حفلها الغنائي الذي احيته في المملكة العربية السعودية بمشاركة مواطنتها النجمة إليسا.

ظهرت هيفاء في الصورة بملامح صادمة وبدت أقل جمالاً مما كانت عليه، وبدا وجهها مجعدًا ومتعبًا بدون أي تعديلات أو “فيلتر” لهذا انكشف الوجه الحقيقي لهيفاء!

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الزميلة ورئيسة التحرير نضال_الاحمدية كانت تحدّثت في العام ٢٠١٨ خلال حلولها ضيفة على برنامج (تحت السيطرة) تقديم الفنانة أروى، عن آخرة هيفا بسبب كثرة عمليات التجميل التي خضعت لها طيلة مسيرتها الفنية.

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وقالت الاحمدية آنذاك: (هيفا عملت ظاهرة ظاهرة، لكنها انتهت وآخرتها ليست جميلة لهيفا، وتختم آخرتها بطريقة بشعة للغاية)

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وتابعت الزميلة: (انا أعجب بها وهي مثل القمر، لكن معقول التنفيخ يالي عملتو بوجهها وكيف اطلت مؤخرًا، وبدا وجهها “مفطوس”. هيفا خايفة تكبر وبقلها ما تخافي تكبري.. كبري ويطلعلك تجعيدي هون وشعر أبيض من هون ما انت متل القمر)