تراند اليوم : بث باريس .. بث مباشر باريس سان جيرمان HD باريس سان جيرمان مباشر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيس بث مباشر

بث باريس .. بث مباشر باريس HD باريس سان جيرمان مباشر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيس بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيس بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد بارك دي برانس في اللقاء الذي يقام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الفرنسي، تحدي جديد ينتظر باريس سان جيرمان عندما يلتقي مع نيس في واحدة من صدامات الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يسير بخطوات ثابتة نحو استعادة لقب الدوري الذي خسره في العام الماضي لصالح فريق ليل، باريس سان جيرمان يمتلك كل المقومات والامكانيات التي تساعده على التتويج بلقب الدوري الفرنسي بل ودوري الأبطال ألا أن الفريق وبالمستوى الذي يقدمه في دوري الأبطال تحديدا ليس من ضمن المرشحين لحصد اللقب في الموسم الجاري.

لقاء باريس سان جيرمان ونيس سيكون الأول ليونيل ميسي نجم فريق العاصمة الباريسية بعدما توج أول أمس بلقب أفضل لاعب في العالم وحصد الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، وعلى الرغم من أن ميسي لم يقدم الكثير منذ أن تعاقد مع فريق العاصمة الباريسية ألا أنه استحق وبكل أمانة حصد الجائزة بعدما قاد منتخب بلاده لحصد كوبا أمريكا لتضاف بطولة جديدة للبرغوث وهي البطولة الأولى له في مسيرته مع منتخب بلاده.

كما أن باريس سان جيرمان يمتلك ضمن صفوفه الإيطالي دوناروما أفضل حارس في العالم حسب استفتاء فرانس فوتبول الحارس الإيطالي لعب دورما مهما في توويج منتخب بلاده بأمم أوروبا الأخيرة، كما يتواجد كيليان مبابي الذي حل في المركز التاسع بقائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، وبالحديث عن مباراة اليوم سنجد أن باريس سان جيرمان سيفتقد العددي من نجومه ومنهم سيرجيو راموس الذي شارك في لقاء الجولة الماضية لأول مرة مع فريقه الجديد إلى جانب خوان بيرنات ونيمار جونيور الذي تعرض للاصابة في الأسبوع الماضي، وجورجينو فينالدوم ولياندور باريديس وجوليان دراكسلر وماورو إيكاري بسبب الإصابات المختلفة وليفن كورزاوا لاسباب فنية، بينما سيستعيد الفريق في لقاء اليوم لقدرات وخدمات ماركو فيراتي بعد تعافيه من الإصابة.

باريس سان جيرمان يعتلي القمة برصيد 40 نقطة بفارق 12 نقطة عن رين صاحب المركز الثاني، فريق باريس خاض 15 لقاء، حقق الفوز في 13 لقاء وخسر في لقاء وتعادل في لقاء وأحرز 35 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

وفي المقابل تعرض نيس للهزيمة في الأسبوع الماضي أمام ميتز بهدف دون رد، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن استعادة توازنه والخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر الدوري الفرنسي ولا سيما وأن الفريق يتواجد من ضمن فرق المربع الذهبي ويأمل في إنهاء البطولة في هذه المكانة من أجل المشاركة أوروبيا في الموسم المقبل.

نيس يتواجد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة حصدهم من الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، وأحرز الفريق 25 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا .

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيس

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

الوسط: جوليان دراكسلر - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

الهجوم: آنخيل دي ماريا - كليان مبابي - ليونيل ميسي

تشكيل نيس المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: والتر بينيتز

خط الدفاع: جوردان لوتومبا -أندي بيلمارد – دانتي – حسن كامارا

خط الوسط: كفرين تورام – مورجان شنايدرلين – لي ميلو

خط الهجوم: يوسف عطال - روني لوبيس – أمين جوبري

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة باريس سان جيرمان ونيس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرنيتش، وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ونيس عبر موقعنا وbeIN Sports Connect.