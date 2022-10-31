تراند اليوم : الفوندو 2 الحلقة 8 .. الفوندو الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

مشاهدة وتحميل مسلسل الدراما والإثارة التونسي الفوندو الموسم الثاني الحلقة 8 الثامنة من بطولة نضال السعدي وسهير بن عمارة وكمال التواتي مسلسل فوندو هو واحد من المسلسلات التونسية التي تدخل ضمن السباق الرمضاني القادم لعام 2021، والآن تدور محركات البحث العالمي جوجل لمعرفة قصة فوندو، أيام قليلة وتفصل التونسيين على متابعة البرمجة الدرامية لشهر رمضان، حيث أنها اختلفت البرمجة في الآونة الأخيرة في المسلسلات التونسية لشهر رمضان المبارك، فقد تنوعت بين المسلسلات الدرامية والبوليسية والكوميدية، وفي سياق هذا المقال سوف نتعرف معاً أكثر على قصة مسلسل فوندو، ومن هم أبرز الأبطال المشاركين في عمل المسلسل، ومتى سيتم عرضه وما هي القناة التي سوف يتم عرض المسلسل عليها خلال شهر رمضان 2021.

قصة مسلسل فوندو هو عنوان المسلسل التونسي الجديد، حيث يتكون المسلسل من 20 حلقة وتدور أحداث المسلسل حول الإطار البوليسي الذي يتغلب عليه التشويق والإثارة، حيث يروي المسلسل قصة طفل اسمه برهان يدخل السجن وهو صغير في السن وذلك بسبب الظلم، وعندما يخرج من السجن يبدأ في رحلة البحث عن الحقيقة لإثبات براءته وطهارته واكتشاف الحقائق وراء القضية التي تورط بها بالسجن مدة عشرين عاماً بين مجتمع قاسي وظالم، وبعد السعي إلى الحقيقة كشف خيوط الجريمة التي حوكم فيها ظلماً في سبيل إثبات براءته للناس والمجتمع من حوله، حيث يُمثل شخصية برهان الممثل نضال السعدين وتمتد حلقات المسلسل إلى عشرين حلقة، سوف يتم عرض المسلسل في الموسم القادم من شهر رمضان المبارك لعام 2021، على شاشة قناة الحوار التونسية.

معلومات عن مسلسل فوندو

يُعد مسلسل فوندو من المسلسلات المنتظرة بشدة حيث يدخل في منافسة شرسة في رمضان 2021، مع مسلسل “أولاد الغول” المتكون من ثلاثين حلقة أيضاً ذو طابع بوليسي وهو من إخراج مراد بالشيخ وتأليف رفيقة بوجودي، ومسلسل فوندو هو من العمل الدرامي الجديد الذي تُراهن عليه قناة الحوار التونسية في هذا الموسم الرمضاني، فهو من إخراج سوسن الجمني التي قامت بإخراج العديد من الأعمال الدرامية التونسية الناجحة، وبطولة ثلة من أبرز الأسماء في الساحة على غرار نضال السعدي وكمال التواتي وسهير بن عمارة ودرصاف مملوك ومحمد على بن جمعة، وأميرة شلبي وياسين بن قمرة ونعيمة الجاني ونورد ويمتد العمل 20 حلقة، والمشاهدون في انتظار هذا الموسم التنافسي الشرس لشهر رمضان القادم على قناة الحوار التونسية.