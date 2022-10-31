تراند اليوم : رامز الحلقة 8 .. بث مباشر رامز حلقة اليوم مع عبدالله السدحان برنامج رامز موفي ستار الحلقة 8 الثامنة

رامز الحلقة 8 .. بث مباشر رامز حلقة اليوم مع عبدالله السدحان برنامج رامز موفي ستار الحلقة 8 الثامنة، وأصبح البرنامج الذي يقوم باعداده الممثل المصري رامز جلال واحدة من أهم علامات شهر رمضان المبارك، ولا بد لنا من ا، نقوم بالتعرف على البرامج التي قام بها رامز جلال منذ بدايته في عالم البرامج، فهو يقوم باستضافة فنانين عالميين اضافة الى النجوم العرب جميعهم، ويقوم من خلال هذا لبرنامج بوضعهم بظروف صعبة ومن ثم اخبارهم بالمقلب.

قدم الفنان الشهير رامز جلال برنامج مقالب جديدة هذا العام خلال شهر رمضان الجاري 2022-1443، واسمه “رامز موفي ستار”، وفكرته مختلفة بعض الشيء عن البرامج السابقة، حيث يستخدم الفنان العالمي فان دام لاستضافة الضيف، ثم جلس رامز بجانب الضيف في السيارة متنكرا في شكل اعتقاد منه، ومن بجانبه فان دام، والجدير بالذكر أنه خلال الحلقات السابقة استضاف مجموعة من المشاهير مثل الفنانة ياسمين صبري وحما بيكا وصابرين وهناء الزاهد.

ويعتبر برنامج المقالب رامز موفي ستار والذي يقدمه الفنان رامز جلال من أفضل البرامج في رمضان لهذا العام، ويتساءل عدد كبير من الجمهور عن ضيف رامز جلال اليوم السبت 9 إبريل 2022.

ويشارك رامز جلال في تقديم حلقات البرنامج وعمل المقالب النجم العالمي الكبير فان دام.

ووقع عدة فنانين وفنانات كضحايا لرامز جلال خلال الحلقات الماضية وهم الفنانة صابرين وياسمين صبري وغادة عادل ورانيا يوسف وحمو بيكا ومحمد أنور.

ووسط تساؤلات عن ضيف رامز جلال اليوم السبت، فسيكون الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

وينطلق عرض الحلقة بعد أذان المغرب مباشرة على قناة إم بي سي مصر، ويمكنكم متابعته من خلال النافذة التالية:

ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.