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تراند اليوم : امساكية رمضان ٢٠٢٢ الكويت

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مع اقتراب موعد الإمساك يزاد البحث عن امساكية رمضان ٢٠٢٢ الكويت للتعرف عن وقت دخول أذان الفجر ودخول الصيام، أيضاً الامساكية الخاصة بالكويت تفيد بمعرفة مواعيد الصلوات الخمسة.

أهلنا في الكويت مع اقتراب موعد صلاتي المغرب والفجر ننشر لكم امساكية رمضان ٢٠٢٢ الكويت للتعرف على مواعيد الإفطار والامساك.امساكية شهر رمضان 2022 في الكويت، حل رمضان على الوطن العربي الشهر الفضيل وهو شهر رمضان، وقد وعدنا الله تعالى بمضاعفة الأجر في هذا الشهر الفضيل، ولا بد لنا من أن نقوم باستغلال هذا الشهر في أعمال العبادة المختلفة، وذلك من أجل أن نتمكن من اكتساب أكبر قدر من الحسنات، ومن أجل تنظيم أوقات العبادة اليكم امساكية شهر رمضان بتوقيت دولة الكويت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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