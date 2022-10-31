تراند اليوم : شاهد من شارع الهرم .. مسلسل من شارع الهرم الى الحلقة 8 الثامنة

وقامت الفنانة العراقية هدى حسين بطلة مسلسل شارع الهرم إلى المسيلة بالإعلان عن هذا العمل الفني الرائع عبر حساباتها على مواقع التواصل وأشارت بأنه ينتظر المتابعين الكثير من الأحداث الشيقة، بالإضافة إلى قيام بعض القنوات العربية بعرض الفيديو التشويقي الخاص بالمسلسل والذي كان يحتوي على بعض اللقطات القوية، ومن هنا نجد بأن كثيرا من الأشخاص بدأوا يبحثون عن هذا المسلسل، ومن خلال أسطر مقالنا سوف نعرف قصة مسلسل من شارع الهرم إلى مواعيد العرض والقنوات الناقلة رمضان 2022.

مسلسل من شارع الهرم نبذة تعريفية

يتضمن هذا العمل الدرامي الاجتماعي العديد من الممثلين الكويتيين البارزين، والذين استطاعوا أن يقدموا العديد من الأدوار والاعمال الفنية المختلفة في السنوات الأخيرة، ومسلسل من شارع الهرم إلى المسيلة هو أحد المسلسلات التي ينظر الكثيرون عرضها خلال أيام رمضان المقبل، ومن خلال التالي نُقدم اهم المعلومات عن المسلسل:

اسم المسلسل: من شارع الهرم إلى المسيلة.

تصنيف المسلسل: هو عمل درامي.

البلد المُنتج: دولة الكويت.

تاريخ الإنتاج: في العام 2022.

تاريخ العرض: يُعرض في بداية شهر رمضان 2022.

قناة العرض: يُعرض على قناة mbc1، ومنصة شاهد vip.

مخرج المسلسل: المثنى صبح.

المؤلف: هبة مشاري حمادة.

البطولة: الفنانة هدى حسين.

شركة الإنتاج: أفلام إيجل.

قصة مسلسل من شارع الهرم إلى المسيلة

تعتبر القصة الخاصة بمسلسل من شارع الهرم إلى المسيلة هي من بين القصص التي تدور خارج الإطار المتعارف عليه للمسلسلات الخليجية، علما وأن أحداثه تدور حول عائلة تعمل في مجال الطب وأكبر شخص في العائلة هي عبلة التي تعتبر طبيبة نساء وهي الام والجدة، حيث تكون حياتها مع أسرتها الذين يتلزمون بشكل كبير بالقوانين الاجتماعية التي تُفرض عليهم من أجل العمل في المجال الطبي، ويشار إلى ان هذه العائلة تبدأ بالتفكك وذلك ليلة زفاف أحد أبناء عبلة، ويكون ذلك بسبب الماضي الخاص بكل منهما، كما وأن هذا الامر يتسبب بالكثير من المشاكل.

موعد عرض مسلسل من شارع الهرم إلى المسيلة

Play

00:00

01:57

Mute

Settings

Enter fullscreen

Play

إن هذا العمل الفني الرائع سيتم عرضه مع بداية شهر رمضان في الثاني من شهر ابريل المُقبل، ويشار إلى ان التقيت الذي سيتم خلاله عرض المسلسل بشكل يومي لم يتم تحديده، وسوف يكون تحديد التوقيت قبل دخول شهر رمضان بأيام قليلة، وقد حصل المتابعون على العديد من اللمحات التي تتعلق بقصة المسلسل ما جعلهم ينتظرونه بفارغ الصبر وذلك بعدما تم الإعلان عن البرومو الثاني للمسلسل، ونجد بأن الكثير من الأشخاص في الوطن العربي يرغبون بالتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا المسلسل والتي تتعلق بقنوات عرضه والشخصيات التي ستكون متواجدة في هذا العمل الفني الخليجي.

قنوات عرض مسلسل من شارع الهرم إلى المسيلة

تعمل العديد من القنوات العربية من أجل الحصول على أفضلية عرض المسلسلات ذات الأحداث الشيقة والتي يتم من خلالها الحصول على أكبر نسبة مشاهدات، وفيما يتعلق بمسلسل من شارع الهرم إلى المسيلة فقد حصلت قناة MBC1 على حقوق عرضه على شاشتها ويكون ذلك حصري لها إلى جانب عرضه على منصة شاهد vip على الانترنت من أجل استباق بعض الأحداث التي تتعلق بالمسلسل، ومن الجدير ذكره بأن قناة MBC1 قد تولت العرض الأول للبرومو الخاص بالمسلسل والذي يهتم بالجانب التشويقي بالإضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على بعض الأحداث من المسلسل.